Les anciennes cartes Radeon sont 30 % plus rapides. Le nouveau pilote est surprenant.

Les anciennes cartes Radeon sont 30 % plus rapides. Le nouveau pilote est surpre...
Publié le: 26/12/2025 @ 01:07:12: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatÃ©rielLe dernier noyau Linux rÃ©serve une surprise de taille aux utilisateurs de cartes graphiques AMD trÃ¨s anciennes. La version 6.19 du systÃ¨me apporte des modifications qui se traduisent par un gain de performances significatif par rapport aux chipsets Southern Islands et Sea Islands, sortis il y a plus de treize ans. D'aprÃ¨s les tests publiÃ©s par Phoronix, l'augmentation des performances atteint jusqu'Ã  30 %, les diffÃ©rences les plus notables Ã©tant visibles dans les jeux et applications plus anciens utilisant OpenGL. Les architectures GCN 1.0 et GCN 1.1 ont Ã©quipÃ© les cartes graphiques Radeon HD 7000 et HD 8000, cette derniÃ¨re Ã©tant principalement destinÃ©e au marchÃ© OEM. Pour de nombreux joueurs, ces cartes ont marquÃ© la premiÃ¨re dÃ©cennie du jeu PC moderne. Aujourd'hui, elles sont considÃ©rÃ©es comme une curiositÃ© historique, bien qu'elles Ã©quipent encore des milliers de systÃ¨mes Linux. L'amÃ©lioration des performances ne provient pas de modifications matÃ©rielles, mais d'une avancÃ©e majeure au niveau des pilotes. Pendant plus de vingt ans, les anciennes cartes AMD ont utilisÃ© le pilote Radeon DRM classique sous Linux. Les GPU AMD plus rÃ©cents ont Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©s principalement pour les gÃ©nÃ©rations ultÃ©rieures d'architecture GCN. De ce fait, les utilisateurs des systÃ¨mes les plus anciens n'ont pas pu bÃ©nÃ©ficier de cette amÃ©lioration, mÃªme s'ils pouvaient techniquement passer au nouveau pilote.

GrÃ¢ce au travail de Timur KristÃ³f et du groupe Valve Linux Open-Source Graphics Driver, l'AMDGPU est dÃ©sormais entiÃ¨rement compatible avec les architectures GCN 1.0 et 1.1. Cette Ã©volution permet Ã  ces cartes de tirer parti de l'infrastructure de pilotes moderne qui excluait auparavant les anciennes cartes Radeon. Phoronix a menÃ© des tests sur une plateforme moderne Ã©quipÃ©e d'un processeur Ryzen 9 9950X3D, de mÃ©moire DDR5 et d'une carte graphique Radeon HD 7950. Les rÃ©sultats montrent clairement que les gains de performance les plus importants sont observÃ©s sur les anciens jeux OpenGL, mÃªme si des amÃ©liorations sont Ã©galement visibles dans d'autres cas. Le facteur clÃ© rÃ©side dans la prise en charge native par AMDGPU du pilote Vulkan Mesa RADV, qui ouvre des perspectives inÃ©dites pour ces cartes. S'il est impossible de faire tourner les derniers jeux AAA sur des cartes graphiques vieilles de treize ans, la diffÃ©rence en termes de fluiditÃ© et de stabilitÃ© est flagrante. Passer aux GPU AMD vous donne accÃ¨s Ã  des mÃ©thodes de rendu plus modernes, Ã  une meilleure prise en charge des API graphiques et Ã  des fonctionnalitÃ©s inaccessibles Ã  cette gÃ©nÃ©ration de matÃ©riel depuis des annÃ©es.

Cette histoire met une fois de plus en lumiÃ¨re une caractÃ©ristique unique de l'Ã©cosystÃ¨me Linux. Ce systÃ¨me a longtemps servi de refuge aux matÃ©riels anciens, notamment aux cartes graphiques AMD. La communautÃ© open source a pu dÃ©velopper des pilotes et des outils pendant des annÃ©es, mÃªme pour des chipsets qui ne sont plus pris en charge officiellement par les fabricants. ConcrÃ¨tement, cela signifie que des cartes datant de vingt ans bÃ©nÃ©ficient encore de correctifs et d'optimisations. Le noyau Linux 6.19, dont la sortie est prÃ©vue en fÃ©vrier 2026, s'annonce comme l'une des mises Ã  jour les plus importantes pour les possesseurs de cartes graphiques GCN 1.0 et 1.1. Pour de nombreux utilisateurs, ce sera un argument de poids pour conserver leur matÃ©riel actuel encore quelque temps.
