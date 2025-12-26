Paramount a annoncé une offre actualisée pour acquérir Warner Bros. Discovery

Paramount a annoncé une offre actualisée, entièrement en numéraire, pour acquérir Warner Bros. Discovery. Un élément clé de cette nouvelle proposition est une « garantie personnelle » du milliardaire Larry Ellison, fondateur d'Oracle, qui s'est engagé à fournir des dizaines de milliards de dollars de financement en fonds propres pour cette opération. Selon un communiqué de presse officiel, Larry Ellison a personnellement garanti un financement en actions de 40,4 milliards de dollars ainsi que d'éventuelles demandes de dommages et intérêts contre Paramount. Si le financement en actions figurait déjà dans l'offre, la garantie personnelle du milliardaire constitue un ajout récent destiné à convaincre le conseil d'administration de Warner Bros. Discovery d'accepter la proposition. Cette offre améliorée intervient une semaine seulement après le rejet par le conseil d'administration de WBD de la proposition initiale de Paramount, qui lui avait préféré un accord antérieur avec Netflix. Le géant du streaming avait annoncé le 5 décembre son intention de racheter le studio pour 27,75 dollars par action, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions, pour une valeur d'entreprise totale de 82,7 milliards de dollars.
Trois jours après l'annonce de l'accord avec Netflix, Paramount a formulé une offre de 108,4 milliards de dollars à 30 dollars par action. Cependant, le conseil d'administration de WBD a rejeté l'offre, la qualifiant d'« illusoire » et accusant Paramount d'avoir induit les actionnaires en erreur quant au financement de l'opération. David Ellison, fils de Larry et PDG de Paramount Skydance, a souligné dans un communiqué que la société « a maintes fois démontré son engagement à acquérir WBD ». Il estime que l'offre de 30 dollars par action demeure « la meilleure option pour maximiser la valeur actionnariale » et profitera à tous les actionnaires de Warner Bros. Discovery. Par conséquent, il est possible que l' accord avec Netflix ne se concrétise pas.
