Samsung a dÃ©cidÃ© de reprendre la production de mÃ©moire DDR4.

Samsung a décidé de reprendre la production de mémoire DDR4.
PubliÃ© le: 26/12/2025 @ 01:03:34: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielSelon des sources internes, Samsung entend prolonger la durÃ©e de vie de sa mÃ©moire DDR4 afin de tirer profit de la forte hausse de la demande. Le cycle actuel de renouvellement des puces DRAM a tellement perturbÃ© les chaÃ®nes d'approvisionnement que les fabricants de mÃ©moire peinent dÃ©jÃ  Ã  rÃ©pondre Ã  la demande du secteur de l'intelligence artificielle. Des solutions DRAM grand public Ã  la mÃ©moire HBM, les lignes de production sont confrontÃ©es Ã  des goulots d'Ã©tranglement, obligeant des entreprises comme Samsung, SK Hynix et Micron Ã  prendre des mesures d'urgence. D'aprÃ¨s DigiTimes, Samsung a dÃ©cidÃ© de prolonger la durÃ©e de vie de sa mÃ©moire DDR4 en raison de la forte augmentation du prix des modules. Tous les futurs produits seront destinÃ©s aux serveurs.

Samsung Electronics devrait ralentir le dÃ©ploiement de la DDR4 au quatriÃ¨me trimestre 2025 et, dÃ¨s le premier trimestre 2026, conclure des contrats Ã  long terme avec certains clients, assortis de conditions d'approvisionnement fixes et non modifiables. Ce format non rÃ©siliable et non remboursable permet Ã  l'entreprise corÃ©enne de sÃ©curiser la demande en DDR4 et DDR5 Ã  l'avance, sans craindre de dÃ©sistements de derniÃ¨re minute. De plus, le prix Ã©tant fixe et indexÃ© sur le marchÃ©, les fluctuations de prix ultÃ©rieures n'auront aucun impact sur le prix final du contrat. Cette approche, particuliÃ¨rement intÃ©ressante, devrait permettre Ã  l'entreprise de dÃ©crocher d'importants contrats.
