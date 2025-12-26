Se connecter  
L'iPhone Air 2 pourrait sortir dès 2027.
Publié le: 26/12/2025 @ 01:02:48: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleCes derniers jours, plusieurs sources ont annoncé que le successeur de l'iPhone Air, baptisé iPhone Air 2, devrait sortir au printemps 2027, en même temps que les iPhone 18 et iPhone 18e. Cependant, un informateur sur Weibo affirme avoir « confirmé » une sortie à l'automne pour l'iPhone Air 2, potentiellement en 2026 ou 2027, ce qui ne fait qu'accroître la confusion autour de sa date de sortie. Selon lui, la prochaine version de l'iPhone Air sera bel et bien dévoilée lors de l'événement d'automne. Il affirme également que l'iPhone 17e est déjà en production et sera présenté lors de l'événement de printemps. La source n'a pas précisé s'il s'agissait de l'automne 2026 ou 2027. Cependant, compte tenu des nombreux articles faisant état d'un report de la sortie de l'iPhone Air 2, probablement dû aux efforts déployés pour équiper ce smartphone ultra-fin d'un double capteur photo, vraisemblablement un module ultra grand-angle, ainsi qu'à la nécessité de gérer plus efficacement les stocks limités de processeurs A20, une sortie à l'automne 2027 semble nettement plus probable qu'à l'automne 2026. Par ailleurs, la décision du constructeur de travailler sur un nouveau modèle dans cette gamme paraît plutôt étrange étant donné les ventes très faibles du premier modèle. Les utilisateurs ont clairement exprimé leur manque d'intérêt pour un tel appareil, ce qui ne garantit en rien le succès commercial de l'iPhone Air 2.
