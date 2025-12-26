AMD se prépare à lancer la technologie EXPO 1.20.

AMD travaille sur EXPO 1.20, une nouvelle version de sa technologie qui devrait offrir une prise en charge étendue de l'overclocking de la mémoire DDR5. Lors de l'annonce de la plateforme AM5, AMD a dévoilé EXPO pour DDR5, un ensemble de profils d'overclocking de la RAM préconfigurés et optimisés pour les processeurs Ryzen. Cette technologie remplace les anciens profils AMP et XMP traditionnellement associés aux plateformes Intel. Bien que l'AM5 prenne en charge EXPO et XMP, EXPO propose des profils d'overclocking plus précis et accessibles en un clic, adaptés aux besoins spécifiques de la plateforme AM5. D'après la dernière version bêta de l'utilitaire HWiNFO, AMD prépare une mise à jour vers la version 1.20 de cette technologie.
Bien que les détails restent encore flous, cette technologie devrait être lancée en même temps que les cartes mères AM5 mises à jour et offrir une prise en charge de la DDR5 encore plus performante qu'actuellement. Les partenaires d'AMD, fabricants de cartes mères, ont déjà adapté leurs solutions aux dernières versions du firmware, permettant ainsi la prise en charge de fréquences DDR5 plus élevées, dépassant parfois 8 000 MT/s. Le lancement de cette nouvelle version permettra aux utilisateurs de dépasser ce seuil et d'optimiser les performances de leur mémoire. Bien qu'aucune date de lancement précise n'ait encore été annoncée, l'entreprise prévoit de commercialiser cette technologie l'année prochaine.
