iOS 26.3 arrive bientÃ´t : date de sortie et ouverture historique Ã  Android
PubliÃ© le: 24/12/2025 @ 13:52:47: Par Nic007 Dans "iOS"
iOSLa prochaine mise Ã  jour pour iPhone , iOS 26.3 , est disponible en version bÃªta et propose dÃ©jÃ  de nouvelles fonctionnalitÃ©s intÃ©ressantes. La version stable semble arriver au rythme habituel d'Apple ces derniÃ¨res annÃ©es. L'arrivÃ©e de cette nouvelle version s'inscrit dans un calendrier bien Ã©tabli, ce qui permet de mieux comprendre quand la version finale sera disponible pour tous. Les trois derniÃ¨res versions x.3 d'iOS sont toutes sorties Ã  peu prÃ¨s au mÃªme moment : iOS 18.3 le 27 janvier, iOS 17.3 le 22 janvier et iOS 16.3 le 23 janvier. La proximitÃ© de ces dates suggÃ¨re une tendance stable. Chaque mise Ã  jour Ã©tait diffusÃ©e un lundi, exactement une semaine aprÃ¨s le Martin Luther King Jr. Day , un jour fÃ©riÃ© amÃ©ricain qui tombe dans la seconde moitiÃ© de janvier. En 2025, la date correspondante est le 26 janvier . Si Apple maintient ce rythme, iOS 26.3 devrait arriver en fin de mois, le 26 janvier Ã©tant la date la plus probable. Cependant, la sortie pourrait Ãªtre repoussÃ©e de quelques jours cette semaine.

La premiÃ¨re version bÃªta d' iOS 26.3 introduit trois changements ciblÃ©s, conformÃ©ment au rÃ´le gÃ©nÃ©ralement plus modeste des mises Ã  jour x.3 . La gestion des fonds d'Ã©cran a Ã©tÃ© mise Ã  jour avec la sÃ©paration des options dÃ©diÃ©es Ã  la mÃ©tÃ©o et celles liÃ©es Ã  l' astronomie , ainsi que de nouvelles suggestions dans la galerie. Une nouvelle fonctionnalitÃ© de transfert Android est Ã©galement en prÃ©paration , fruit d'une collaboration entre Apple et Google . L'objectif est de simplifier le passage d'un iPhone Ã  un appareil Android, tandis que Google travaille sur un mÃ©canisme similaire pour ceux qui effectuent le trajet inverse. Dans l' Union europÃ©enne , iOS 26.3 introduit Ã©galement le transfert des notifications vers les appareils connectÃ©s tiers . Cette fonctionnalitÃ©, similaire Ã  celle dÃ©jÃ  disponible pour l'Apple Watch, est dÃ©sormais accessible aux montres connectÃ©es et autres objets connectÃ©s non Apple. Apple n'a pour l'instant publiÃ© qu'une version bÃªta , et aucune autre fonctionnalitÃ© n'a Ã©tÃ© dÃ©voilÃ©e. De futures versions de test pourraient en proposer davantage, mais la firme de Cupertino n'a encore communiquÃ© aucun dÃ©tail.
