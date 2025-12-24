Se connecter  
Apple va augmenter les prix de l'iPhone Ã  cause des puces mÃ©moire
PubliÃ© le: 24/12/2025 @ 13:44:51: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleL'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max ont dÃ©jÃ  vu leur prix augmenter cette annÃ©e, mais la pÃ©nurie de mÃ©moire vive (DRAM) pourrait reprÃ©senter un dÃ©fi bien plus important pour Apple. L'entreprise est en effet contrainte de trouver des solutions pour maintenir ses marges tout en surpayant les modules de RAM LPDDR5X de 12 Go. Selon les derniÃ¨res rumeurs, la firme de Cupertino serait obligÃ©e de payer 230 % de plus pour ce composant. Or, les contrats Ã  long terme avec Samsung et SK Hynix arrivant Ã  Ã©chÃ©ance en janvier 2026, Apple doit impÃ©rativement anticiper et mettre en place un plan d'action clair. En dÃ©but d'annÃ©e, le prix d'une puce LPDDR5X de 12 Go oscillait entre 25 et 29 dollars, mais d'aprÃ¨s le blog yeux1122, il a dÃ©sormais atteint 70 dollars, soit une hausse de 230 %. MalgrÃ© l'excellente chaÃ®ne d'approvisionnement d'Apple, qui la protÃ¨ge gÃ©nÃ©ralement des fluctuations du marchÃ© mondial, la hausse des prix de la DRAM semble Ãªtre une exception. Un rapport rÃ©cent suggÃ¨re que l'entreprise prÃ©pare des contre-mesures, bien que sa situation reste relativement stable grÃ¢ce aux importants stocks de mÃ©moire acquis avant cette augmentation. Si Apple ne parvient pas Ã  rÃ©soudre ce problÃ¨me, elle pourrait Ãªtre contrainte d'augmenter les prix de la gamme iPhone 18, qui, selon les rumeurs, intÃ©grerait une mÃ©moire LPDDR5X Ã  six canaux pour une bande passante accrue et des performances d'IA amÃ©liorÃ©es. Cependant, cette hausse devrait rester modeste : environ 50 $ pour le modÃ¨le haut de gamme dotÃ© de 12 Go de RAM.
