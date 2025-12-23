Test Wizordum (PS5) - Un FPS à l'ambiance et aux mécaniques old-school (Heretic, Hexen, etc).

Se connecter  
Jeux VidéosWizordum propose plus de 20 niveaux regorgeant d'ennemis, de secrets et d'équipement qui vous aideront à exterminer des hordes hostiles. L'action se déroule dans des environnements variés : villes désertes ou en flammes, temples et leurs donjons, égouts, marais, forêts, cols enneigés, mines et même un immense navire de guerre. La diversité des lieux est sublimée par une bande-son soignée, allant des morceaux calmes et idylliques des premiers niveaux à des titres plus dynamiques. Chaque niveau introduit également un nouvel ennemi, et il y en a un bon nombre à éliminer. Les ennemis de base comprennent différents types de gobelins : de simples guerriers armés de masses, des commandants en armure dotés d'attaques magiques à distance, des chamans lançant des boules de feu, des gobelins plus évolués maniant des haches, des chefs gobelins, et les plus terrifiants : des pilotes amphibies qui vous canardent sans relâche et qui, s'ils sont éliminés, peuvent s'écraser juste là où vous vous trouvez. On trouve également une variété d'autres ennemis : des zombies, capables de surgir du sol derrière vous, et diverses sortes de squelettes : guerriers, mages nécromanciens et arbalétriers. Face aux guerriers, il faut faire attention à leur forme finale, car ils peuvent se relever, ce qui nous a surpris à plusieurs reprises au début. Les arbalétriers peuvent être particulièrement coriaces, surtout ceux qui tirent des projectiles enflammés. On croisera aussi des cadavres noyés, des araignées, des rats, des champignons humanoïdes, des fantômes dans le château, et plus tard des djinns, des diablotins, et bien d'autres créatures. Bien que leur nombre soit relativement faible compte tenu du nombre de niveaux, le choix reste vaste. Cela évite que le chaos ne s'installe lorsqu'ils attaquent en groupe. Nous pouvons adapter nos armes et nos sorts pour les éliminer.
