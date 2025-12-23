Android 16 : une fonctionnalité qui va révolutionner votre façon de contrôler votre réseau

Le retour de boutons distincts pour le Wi-Fi et les données mobiles dans Android 16 QPR2 s'annonce comme l'une des améliorations système les plus attendues. Ce changement vise à rétablir un contrôle direct des connexions, après des années où le panneau Internet unifié limitait l'accès aux raccourcis. Cette indication provient de l'analyse du code AOSP , qui suggère une nouvelle approche de la gestion de la connectivité : les informations recueillies montrent un changement de direction par rapport à la solution introduite en 2021 avec Android 12. La décision de regrouper les réseaux Wi-Fi et mobiles sous l' appellation « Internet » visait à réduire les erreurs fréquentes, comme la désactivation accidentelle du Wi-Fi, qui entraînait une consommation excessive de données mobiles. L'interface comportait un panneau secondaire permettant d'accéder aux commandes individuelles, supprimant ainsi l'activation par simple pression. Cependant, ce changement a immédiatement suscité des réactions négatives. L'utilisation d'applications ou d'outils tiers comme ADB pour rétablir les deux boutons nécessitait des procédures techniques inadaptées à la plupart des utilisateurs. Des indices trouvés dans le code QPR2 d'Android 16 laissent penser que l'on souhaite réintroduire des boutons distincts dans les paramètres rapides. Cette option pourrait compléter ou remplacer le panneau unifié, permettant ainsi une gestion plus immédiate des connexions. Si cette innovation est confirmée, elle ouvrira la voie à une utilisation plus directe et moins lourde des fonctions réseau, une solution qui a généralement garanti leur praticité depuis des années .
