Android Auto pourrait nous permettre de diffuser du contenu multimédia directement dans notre voiture.

L'arrivée d' Android Auto version 15.9 constitue une mise à jour très attendue, et s'accompagne du déploiement progressif de l' assistant Gemini sur les véhicules compatibles. Cette plateforme continue de s'enrichir et d'intégrer des fonctionnalités toujours plus sophistiquées, de manière fluide et selon un calendrier de déploiement échelonné par Google jusqu'en 2026 . La nouveauté la plus marquante est l'intégration de la bibliothèque AndroidX MediaRouter , un composant qui permet la prise en charge de Cast même dans l'environnement automobile, ouvrant la voie à la connexion avec des appareils externes tels que des téléviseurs et des haut-parleurs Bluetooth. L'intégration de la bibliothèque MediaRouter permet aux applications de détecter et de gérer les appareils compatibles Google Cast . Ce composant, inclus dans le package Android Jetpack , offre une interface uniforme pour le routage des flux audio et vidéo. Le code de l'APK met en évidence divers éléments dédiés, allant des commandes de lecture aux curseurs de volume en passant par les écrans de sélection de l'appareil. De nombreux identifiants relatifs aux icônes, aux boutons et aux mises en page confirment une structure complète pour la gestion des connexions Cast.
Parallèlement à la mise à jour technique, Google poursuit le déploiement de Gemini au sein d'Android Auto. L'entreprise évoque un déploiement progressif qui, selon un responsable de communauté nommé Anish K. , se poursuivra jusqu'en 2026 afin de garantir une transition en douceur depuis l'assistant précédent. L'atout majeur réside dans la capacité à gérer des conversations en langage naturel, sans formules rigides ni commandes à mémoriser. Une requête comme l'indication d'un lieu sur un itinéraire peut être formulée à l'aide de phrases complexes, tandis que l'IA interprète le contexte géographique et les préférences de l'utilisateur. En voyage, cette approche facilite la découverte de restaurants et d'activités, grâce à la possibilité d'obtenir des informations précises sur les plats, les horaires d'ouverture et les caractéristiques des restaurants grâce aux avis des utilisateurs. La continuité de la conversation permet également d'approfondir des sujets tels que l'accessibilité ou la disponibilité d'espaces pour les animaux. La gestion des messages est plus flexible qu'avec les systèmes de dictée traditionnels. Vous pouvez modifier un texte pré-rédigé, ajouter des détails ou demander un emoji , tandis que Gemini calcule automatiquement les heures d'arrivée estimées en fonction du trafic. La traduction dans plus de 40 langues élargit encore les possibilités de cette fonctionnalité. Lorsque plusieurs notifications arrivent simultanément, Gemini propose un résumé qui clarifie la situation sans que vous ayez à interagir avec chaque message individuellement. C'est particulièrement utile sur les routes encombrées, où il est essentiel de rester vigilant.
Côté productivité, l'intégration de Gmail vous permet d'accéder rapidement à des informations utiles, comme l'adresse d'une réservation, et de commencer votre navigation immédiatement. Ces fonctionnalités sont également disponibles pour Google Agenda , Google Tasks , Google Keep , Samsung Agenda , Samsung Rappels et Samsung Notes , offrant ainsi un accès vocal à vos listes de tâches et à vos notes quotidiennes. La sélection musicale s'appuie sur des descriptions contextuelles : une requête générique concernant une playlist pour un long trajet ou liée à la météo suffit à générer une suggestion pertinente sur des plateformes comme YouTube Music ou Spotify . Cela évite la recherche manuelle et réduit la dispersion de l'attention. La fonctionnalité Gemini Live , actuellement en version bêta, permet d'engager des conversations approfondies sur divers sujets, comme des informations sur la ville, des idées cadeaux ou la préparation d'un discours. Changer de sujet n'interrompt pas la conversation, et cette continuité vous aide à optimiser votre temps au volant. La version APK d'Android Auto 15.9 est disponible via le Play Store ou en téléchargement manuel au format APK fractionné , nécessitant l'utilisation d'outils comme SAI Installer pour l'installation.
