LG a résolu le principal problème des écrans OLED. De nouveaux moniteurs arrivent.

Publié le: 23/12/2025 @ 19:04:29: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLG Display annonce l'une des nouveautés les plus attendues du CES 2026. Le fabricant coréen présentera le premier écran OLED 240 Hz au monde doté d'une structure de sous-pixels RGB en bandes, conçu pour les moniteurs d'ordinateur. Ce nouvel écran vise à résoudre un problème récurrent des écrans OLED dans les applications bureautiques et professionnelles : la faible lisibilité du texte et les franges colorées visibles autour des caractères. Les écrans WOLED actuels de LG Display reposent sur un système RGBW, qui intègre un élément blanc supplémentaire aux sous-pixels rouges, verts et bleus classiques. Cette conception permet une luminosité élevée, mais au détriment de la netteté des détails fins. Le texte affiché apparaît souvent moins net, et des franges rouges, vertes et bleues se forment autour des lettres, notamment en vision rapprochée. Les écrans QD-OLED concurrents offrent des améliorations à cet égard, mais la structure triangulaire des sous-pixels RVB ne s'aligne toujours pas parfaitement avec les mécanismes de lissage des polices de Windows. L'effet est particulièrement visible dans les applications bureautiques et de traitement de texte.

La nouvelle dalle LG Display utilise la disposition classique RGB Stripe, où les sous-pixels rouges, verts et bleus sont alignés. Cette conception élimine complètement le sous-pixel blanc. Le fabricant souligne que cette solution réduit considérablement le flou des couleurs et supprime les franges colorées, même en visionnant l'écran à courte distance. LG Display précise également que l'écran a été optimisé pour les systèmes d'exploitation et les moteurs de rendu de polices. Il en résulte un texte plus net, des contours de lettres plus naturels et une grande fidélité des couleurs, des atouts essentiels pour les travaux créatifs. Le nouvel écran 27 pouces de LG Display offre une résolution 4K native et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. C'est la première fois que la technologie RGB est intégrée à un écran OLED avec un taux de rafraîchissement aussi élevé. De plus, l'écran prend en charge le 480 Hz en résolution 1080p, ce qui le rend également attractif pour les joueurs d'e-sport. Jusqu'à présent, les écrans OLED à configuration RGB classique étaient limités à 60 Hz, ce qui les empêchait de s'imposer sur le marché du jeu vidéo. La nouvelle offre de LG Display répond aux besoins des joueurs, des créateurs de contenu et des utilisateurs bureautiques en une solution unique.

LG Display n'est pas la seule entreprise à travailler sur les écrans OLED RGB. TCL CSOT développe également sa propre dalle RGB, qui pourrait à terme concurrencer directement la technologie dévoilée au CES 2026. Malgré cela, LG est le premier à commercialiser des écrans OLED RGB à bandes dans le segment des fréquences de rafraîchissement élevées.
