Pourquoi les SSD pourraient être en pénurie en 2026

Ces derniers mois, l'attention s'est concentrée sur la pénurie de RAM , mais le problème s'étend désormais aux SSD , qu'ils soient externes ou internes . Les premières confirmations font état d' une hausse des prix d'environ 35 % dès janvier, accompagnée d' une disponibilité de plus en plus limitée . Cette situation concerne principalement les modèles utilisant des mémoires plus anciennes , tandis que les produits basés sur des technologies supérieures à 200 couches continueront à circuler plus régulièrement. La crise des SSD est différente de celle des mémoires volatiles , même si les deux évoluent en parallèle. Les usines produisant la mémoire NAND et celles dédiées à la DRAM restent des lignes de production distinctes ; une reconversion nécessiterait un investissement trop important pour être viable. La raison en est la forte demande générée par les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle , ce qui a poussé les fabricants à se concentrer presque exclusivement sur les technologies les plus récentes. Toutes les gammes de mémoires s'orientent vers la V-NAND de plus de 200 couches , abandonnant progressivement les générations précédentes.
Les disques NVMe plus anciens, basés sur la technologie NAND ( 128/133 couches ) , utilisent une technologie mature désormais moins compétitive , notamment en termes de densité de semi-conducteurs et de coût par bit. Pendant plusieurs années, les mémoires 176 couches ont représenté un bon compromis entre performances, débit et efficacité, et sont largement utilisées sur les marchés grand public et professionnels. Le progrès le plus significatif concerne la mémoire NAND à plus de 200 couches , notamment les solutions 232/236 couches, qui permettent une densité considérablement accrue, une meilleure efficacité énergétique par gigaoctet et la création de SSD haute capacité avec moins de puces et de boîtiers . Cette approche permet une réduction importante des coûts et de la consommation d'énergie. Dans les centres de données, où la densité, l'efficacité énergétique et le coût par téraoctet sont des facteurs clés, ces technologies se généralisent de plus en plus, même si elles coexistent encore avec les générations précédentes qui ont déjà été largement validées. Cependant, la conversion progressive des lignes de production à la mémoire NAND à plus de 200 couches réduit la capacité disponible pour des solutions plus économiques basées sur des nœuds matures : certaines lignes restent opérationnelles, mais elles ne sont pas toujours suffisantes pour répondre à la demande.
Les SSD externes connectés via USB-C utilisent souvent des technologies plus éprouvées. Ce sont ces modèles qui deviendront les plus difficiles à trouver en 2026 . Le même scénario s'applique à tous les SSD utilisant des mémoires de moins de 200 couches , qui seront disponibles en quantités beaucoup plus limitées dans les mois à venir. Cependant, aucun problème n'est à signaler pour les modèles basés sur la mémoire 236 couches , tels que les disques NVMe pour entreprises et certains produits destinés au grand public. Ces disques restent par nature plus chers, mais leur prix ne devrait pas augmenter de manière significative. Autrement dit, un nouveau SSD pourrait être un beau cadeau de Noël , encore plus que prévu !
