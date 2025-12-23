ChatGPT modifie désormais votre ton automatiquement et vous aide même avec vos e-mails.

Se connecter  
Publié le: 23/12/2025 @ 17:36:19: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLa personnalisation revient au premier plan avec la nouvelle mise à jour de ChatGPT , qui vous permet de contrôler des caractéristiques expressives telles que la chaleur et l'enthousiasme . Cette fonctionnalité enrichit les options de gestion du modèle et offre une approche plus flexible des interactions quotidiennes. L'intervention d' OpenAI vise également à rendre l'outil de rédaction d'e-mails plus pratique à utiliser , grâce à un système d'édition de texte directe qui évite les étapes supplémentaires. Cette mise à jour introduit un sélecteur permettant d'ajuster des caractéristiques comme la chaleur et l'enthousiasme , tout en conservant les paramètres par défaut. Ces paramètres affectent la présentation du contenu, et non son contenu. Outre ces options, le panneau vous permet de régler la fréquence des émojis , des titres et des listes , des éléments qui influent sur la lisibilité des messages. Vous pouvez y accéder via le menu des paramètres, en suivant le chemin « Profil et personnalisation » . Dans cette même section, vous pouvez attribuer une véritable personnalité au chatbot, en choisissant parmi différents profils tels que professionnel , amical , cynique ou excentrique . Ce choix influence le ton général de la conversation, sans modifier le contenu informatif et sans que vous ayez à le préciser à chaque fois . L'autre nouveauté concerne la gestion des e-mails , qui peuvent désormais être réécrits et formatés directement dans la conversation. Le système permet de modifier le texte déjà généré sans avoir à renvoyer l'intégralité du contenu dans un nouveau message. Le nouveau flux améliore notamment la correction de sections spécifiques : il suffit de sélectionner un passage et de demander des modifications ciblées, évitant ainsi des instructions plus complexes pour indiquer où intervenir, dans une amélioration visant à réduire les frictions entre l’écriture et la révision .
