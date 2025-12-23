Les taxis autonomes ont paralysé la circulation. Il a suffi d'éteindre les lumières.

Publié le: 23/12/2025 @ 17:26:53: Par Nic007 Dans "Programmation"
Le week-end dernier, San Francisco a connu l'une des pannes d'infrastructure les plus graves de ces dernières années. Un incendie survenu samedi après-midi dans un poste de transformation électrique de la ville a provoqué une panne de courant généralisée. Au plus fort de la crise, près d'un tiers de la ville était privé d'électricité, affectant plus de 130 000 foyers. Les conséquences de la panne se sont rapidement étendues au-delà des habitations et des bureaux, paralysant des réseaux de transport essentiels. L'un des effets les plus visibles de la panne de courant a été la défaillance massive des feux de circulation. Dans de nombreux quartiers, la régulation des intersections a cessé et le trafic a immédiatement ralenti. Dans ces conditions, les conducteurs désorientés se sont retrouvés complètement perdus. Cependant, les problèmes les plus importants sont apparus là où la circulation était gérée par des algorithmes, et non par l'intuition humaine et les règles de régulation. La panne a particulièrement affecté la flotte de véhicules autonomes de Waymo, qui sillonnent San Francisco depuis des mois. Ces Jaguar I-Pace blanches, équipées de lidars, de caméras et de capteurs, circulent généralement dans la ville de manière prévisible et prudente, en s'appuyant sur des cartes haute résolution et des données provenant de leur environnement. Lorsque les feux de circulation sont tombés en panne, les systèmes de Waymo ont commencé à réagir de manière excessive. Les véhicules autonomes ont interprété les intersections comme ambiguës et, dans de nombreux cas, se sont arrêtés sans décider de leur passage. L'ampleur du problème s'est avérée telle que des dizaines de robotaxis se sont retrouvés immobilisés dans les rues, bloquant la circulation.
Des images de véhicules Waymo immobilisés au milieu des intersections ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et Reddit. Ces vidéos montraient les voitures autonomes attendant indéfiniment un feu vert qui n'arrivait jamais. Face à la confusion croissante, l'entreprise a décidé de suspendre temporairement son service passagers dans les zones concernées. Pour les habitants, c'était un nouvel exemple de la façon dont même les systèmes autonomes les plus avancés restent fortement dépendants d'une infrastructure urbaine fonctionnant correctement. Le fournisseur d'énergie Pacific Gas and Electric a annoncé que le courant avait été rétabli dans la plupart des zones dimanche midi, bien que certains clients aient dû attendre lundi après-midi. Au fur et à mesure de la réparation du réseau électrique, les feux de circulation ont progressivement retrouvé leur fonctionnement normal. Waymo a annoncé la reprise du service dans la région de la baie de San Francisco plus tard dans la journée. Un porte-parole de l'entreprise a reconnu que la panne de courant était un événement d'une ampleur exceptionnelle, paralysant la circulation dans toute la ville et affectant également les transports en commun. Il a également souligné que l'équipe analysait activement les événements afin d'améliorer le comportement des systèmes autonomes dans des situations similaires à l'avenir. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la ville de San Francisco pendant la panne. Nous nous efforçons de tirer rapidement les leçons de cet incident et nous sommes déterminés à gagner et à conserver la confiance des communautés que nous servons au quotidien », a déclaré un représentant de Waymo.
Des images de véhicules Waymo immobilisés au milieu des intersections ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et Reddit. Ces vidéos montraient les voitures autonomes attendant indéfiniment un feu vert qui n'arrivait jamais. Face à la confusion croissante, l'entreprise a décidé de suspendre temporairement son service passagers dans les zones concernées. Pour les habitants, c'était un nouvel exemple de la façon dont même les systèmes autonomes les plus avancés restent fortement dépendants d'une infrastructure urbaine fonctionnant correctement. Le fournisseur d'énergie Pacific Gas and Electric a annoncé que le courant avait été rétabli dans la plupart des zones dimanche midi, bien que certains clients aient dû attendre lundi après-midi. Au fur et à mesure de la réparation du réseau électrique, les feux de circulation ont progressivement retrouvé leur fonctionnement normal. Waymo a annoncé la reprise du service dans la région de la baie de San Francisco plus tard dans la journée. Un porte-parole de l'entreprise a reconnu que la panne de courant était un événement d'une ampleur exceptionnelle, paralysant la circulation dans toute la ville et affectant également les transports en commun. Il a également souligné que l'équipe analysait activement les événements afin d'améliorer le comportement des systèmes autonomes dans des situations similaires à l'avenir. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la ville de San Francisco pendant la panne. Nous nous efforçons de tirer rapidement les leçons de cet incident et nous sommes déterminés à gagner et à conserver la confiance des communautés que nous servons au quotidien », a déclaré un représentant de Waymo.
Plus d'actualités dans cette catégorie
18-12ChatGPT lance son répertoire d'applications avec Apple Music, Spotify, DoorDash et bien d'autres
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité