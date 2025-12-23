Se connecter  
Microsoft passe à Rust. L'IA réécrira Windows avec C/C++ d'ici 2030.
Publié le: 23/12/2025 @ 17:25:50: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a annoncé l'un des changements les plus radicaux de son histoire en matière d'ingénierie. L'entreprise prévoit de supprimer progressivement tout code écrit en C et C++ d'ici 2030, en le remplaçant par des solutions générées et réécrites grâce à l'intelligence artificielle. Cette annonce tombe particulièrement mal, car l'entreprise avait admis plusieurs mois auparavant que des composants essentiels de Windows 11 présentaient des défaillances depuis près d'un trimestre. Les problèmes ont commencé en juillet 2025, lorsque des utilisateurs ont signalé une instabilité généralisée du menu Démarrer, de la barre des tâches, de l'Explorateur de fichiers et des paramètres système. Ces pannes ont affecté aussi bien les particuliers que les entreprises. Microsoft n'a officiellement reconnu l'ampleur du problème qu'à la fin du mois de novembre, et les mises à jour mensuelles suivantes n'ont pas permis d'apporter d'amélioration durable. D'après les ingénieurs de l'entreprise, les erreurs provenaient des composants XAML responsables de la couche d'interface. Les informaticiens ont indiqué avoir passé des heures à mettre en place des solutions de contournement temporaires et à effectuer des restaurations, et les pertes de productivité qui en résultaient commençaient à se faire sentir à grande échelle. Dans ce contexte, Microsoft a annoncé une stratégie basée sur l'IA, symbolisée par le slogan « 1 ingénieur, 1 mois, 1 million de lignes de code ». Selon Galen Hunt, l'un des principaux architectes de cette initiative, l'objectif est de réécrire massivement les plus grandes bases de code de l'entreprise à l'aide d'algorithmes et d'agents d'IA capables d'analyser et de modifier des systèmes comportant des millions de lignes de code. Plus récemment, Linus Torvald a évoqué plus précisément la mesure de la productivité en lignes de code . Satya Nadella a déjà admis qu'une part importante du nouveau code chez Microsoft est développée grâce à l'intelligence artificielle. Les dirigeants prévoient que l'IA dominera le développement logiciel d'ici la fin de la décennie.

Un élément central de cette stratégie est le langage Rust, considéré comme une alternative plus sûre à C et C++. Microsoft recrute activement des ingénieurs expérimentés en programmation système Rust, notamment dans les domaines des compilateurs, des bases de données et des systèmes d'exploitation. L'entreprise voit dans ce langage une opportunité de corriger certaines catégories de bogues de gestion de la mémoire qui affectent les logiciels bas niveau depuis des décennies. Dans le même temps, le scepticisme gagne du terrain au sein de la communauté des développeurs. Ces derniers soulignent les difficultés rencontrées par les modèles de langage génératifs avec Rust, principalement en raison du nombre restreint d'exemples d'entraînement. Ils craignent que la réécriture automatique de composants système critiques n'introduise de nouveaux problèmes difficiles à détecter. Les discussions entourant cette annonce ont mis en lumière une autre préoccupation. De nombreux experts soulignent que les éléments les plus vulnérables de Windows 11 ne proviennent pas des composants C ou C++ hérités, mais des couches plus récentes basées sur des frameworks modernes. De ce point de vue, une migration massive vers Rust ne résout pas directement les problèmes rencontrés par les utilisateurs en 2025. « Le problème n'est pas Rust. C'est que les composants essentiels du noyau Windows sont pour la plupart fonctionnels. Les parties les plus boguées ne sont pas du tout écrites en C/C++ », a fait remarquer un commentateur.
