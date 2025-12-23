Samsung vient d'annuler l'un de ses téléphones phares. La raison surprend toute l'industrie.

Les smartphones comme le Galaxy S25 Edge et l'iPhone Air, malgré leurs efforts pour se démarquer sur le marché grâce à leur design plus fin, n'ont pas rencontré le même succès que leurs homologues plus puissants. Plus tôt cette année, des rumeurs circulaient selon lesquelles Samsung aurait abandonné le Galaxy S26+ au profit du Galaxy S26 Edge. Cependant, la situation a évolué. Au départ, il avait été annoncé que Samsung hésitait à se prononcer sur l'avenir du Galaxy S26 Edge et suivait de près l'évolution du marché. Désormais, il est officiellement confirmé que l'entreprise a annulé le développement de la prochaine génération de son smartphone haut de gamme ultra-fin. C'est un signe clair que les ventes du Galaxy S25 Edge n'ont pas été à la hauteur des attentes du géant des smartphones. Bien que le smartphone ait attiré l'attention par son apparence et sa finesse, de nombreux utilisateurs sont restés sceptiques quant aux compromis qu'impliquait une telle conception. Sur le segment haut de gamme, les clients attendent des appareils complets, et pas seulement esthétiquement impressionnants. L'un des problèmes les plus fréquemment relevés concernant le Galaxy S25 Edge était sa batterie. Pour beaucoup, la batterie de 3 900 mAh était tout simplement insuffisante pour un téléphone haut de gamme. Au quotidien, cela se traduisait par une autonomie réduite, ce qui est difficilement acceptable compte tenu du prix élevé de l'appareil. Samsung aurait envisagé d'intégrer une batterie plus performante à son prochain modèle, mais cela impliquerait concrètement d'abandonner le design ultra-fin ou de faire d'autres compromis. Dès lors, la question se pose : un tel smartphone a-t-il encore un intérêt et les clients sont-ils prêts à payer pour un tel prix ?
Samsung n'est pas le seul à être déçu par l'intérêt suscité par son smartphone. Apple tire des conclusions similaires concernant l'iPhone Air, censé conquérir le marché mais qui, jusqu'à présent, n'y est pas parvenu et s'avère plus décevant que satisfaisant. Selon des informations non officielles, la production de ce modèle a été considérablement limitée, et Apple pourrait complètement abandonner en 2026 le lancement de son successeur. C'est un signal important pour Samsung. L'absence de concurrence directe d'Apple signifie une moindre pression pour maintenir un modèle phare ultra-fin dans sa gamme. Si le marché ne réagit pas avec enthousiasme et qu'un concurrent se retire également, il sera difficile de justifier de nouveaux investissements dans ce segment. Samsung peut ainsi se concentrer sur des modèles éprouvés, tels que le Galaxy S standard, sa version Plus et son modèle Ultra, qui répondent mieux aux besoins des utilisateurs. Ces appareils offrent une autonomie prolongée, des appareils photo performants et des performances améliorées. Il n'est toutefois pas exclu que les smartphones ultra-fins fassent leur grand retour, à condition que la technologie permette à l'avenir de corriger leurs principaux défauts. Pour l'instant, le Galaxy S25 Edge semble néanmoins rester une expérience éphémère illustrant les limites de ce type de design.
Samsung n'est pas le seul à être déçu par l'intérêt suscité par son smartphone. Apple tire des conclusions similaires concernant l'iPhone Air, censé conquérir le marché mais qui, jusqu'à présent, n'y est pas parvenu et s'avère plus décevant que satisfaisant. Selon des informations non officielles, la production de ce modèle a été considérablement limitée, et Apple pourrait complètement abandonner en 2026 le lancement de son successeur. C'est un signal important pour Samsung. L'absence de concurrence directe d'Apple signifie une moindre pression pour maintenir un modèle phare ultra-fin dans sa gamme. Si le marché ne réagit pas avec enthousiasme et qu'un concurrent se retire également, il sera difficile de justifier de nouveaux investissements dans ce segment. Samsung peut ainsi se concentrer sur des modèles éprouvés, tels que le Galaxy S standard, sa version Plus et son modèle Ultra, qui répondent mieux aux besoins des utilisateurs. Ces appareils offrent une autonomie prolongée, des appareils photo performants et des performances améliorées. Il n'est toutefois pas exclu que les smartphones ultra-fins fassent leur grand retour, à condition que la technologie permette à l'avenir de corriger leurs principaux défauts. Pour l'instant, le Galaxy S25 Edge semble néanmoins rester une expérience éphémère illustrant les limites de ce type de design.
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-12Samsung cesserait la commercialisation mondiale des processeurs Exynos, ne laissant que les processeurs Snapdragon.
09-12Google et Apple unissent leurs forces pour le transfert d'Android vers iPhone que nous attendions depuis des années.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité