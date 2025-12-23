Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Rockstar avait envisagé un GTA se déroulant à Tokyo ; le projet a finalement ...
Publié le: 23/12/2025 @ 17:18:24: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosRockstar Games a envisagé un jeu Grand Theft Auto se déroulant à Tokyo. Cette information a été confirmée par Obbe Vermeij, ancien directeur technique de Rockstar North, qui a travaillé sur GTA III , Vice City et San Andreas . Des discussions internes avaient porté sur la possibilité de confier le développement du jeu à un studio japonais, qui utiliserait ensuite le code existant pour créer un GTA : Tokyo . Outre Tokyo, Rio de Janeiro, Moscou et Istanbul étaient également envisagées. Finalement, Rockstar a abandonné l'idée. Vermeij a expliqué qu'avec le succès commercial croissant de la série, le studio s'était fortement concentré sur des lieux américains emblématiques. Fort de milliards de dollars d'investissement, il était plus enclin à s'appuyer sur des concepts éprouvés. Selon lui, les États-Unis représentent le centre culturel du monde occidental, et leurs villes sont mondialement connues. Il considère donc qu'un déménagement sur un autre continent est peu réaliste aujourd'hui. Vermeij estime également improbable une extension potentielle de GTA 6 aux Caraïbes ou en Amérique du Sud, car les coûts de développement supplémentaires seraient difficilement justifiables d'un point de vue commercial.
Samsung vient d'annuler l'un de ses tél... »« Test Tombi! 2: The Evil Swine Return Spe...
Plus d'actualités dans cette catégorie
22-12Test Tombi! 2: The Evil Swine Return Special Edition (PS5) - Le classique PS1 revit
19-12Test Boxville 2 (PS5) - Suivez l'aventure des canettes vivant dans une ville en boîtes
19-12GTA : Vice City dans le navigateur. Les fans réalisent l'impossible.
18-12Test Outlaws + Handful of Missions: Remaster (PS5) - Un classique PC remis au goût du jour
17-12Test Milano's Odd Job Collection (Nintendo Switch) - Un jeu PS1 inédit en Europe porté sur les supports modernes
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Matériel Matériel
Pourquoi les SSD pourraient être en pénurie en 2026
Programmation Programmation
ChatGPT modifie désormais votre ton automatiquement et vous aide même avec vos e-mails.
Programmation Programmation
Les taxis autonomes ont paralysé la circulation. Il a suffi d'éteindre les lumières.
Windows Windows
Microsoft passe à Rust. L'IA réécrira Windows avec C/C++ d'ici 2030.
Mobile Mobile
Samsung vient d'annuler l'un de ses téléphones phares. La raison surprend toute l'industrie.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?