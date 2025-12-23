Publié le: 23/12/2025 @ 17:18:24: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Rockstar Games a envisagé un jeu Grand Theft Auto se déroulant à Tokyo. Cette information a été confirmée par Obbe Vermeij, ancien directeur technique de Rockstar North, qui a travaillé sur GTA III , Vice City et San Andreas . Des discussions internes avaient porté sur la possibilité de confier le développement du jeu à un studio japonais, qui utiliserait ensuite le code existant pour créer un GTA : Tokyo . Outre Tokyo, Rio de Janeiro, Moscou et Istanbul étaient également envisagées. Finalement, Rockstar a abandonné l'idée. Vermeij a expliqué qu'avec le succès commercial croissant de la série, le studio s'était fortement concentré sur des lieux américains emblématiques. Fort de milliards de dollars d'investissement, il était plus enclin à s'appuyer sur des concepts éprouvés. Selon lui, les États-Unis représentent le centre culturel du monde occidental, et leurs villes sont mondialement connues. Il considère donc qu'un déménagement sur un autre continent est peu réaliste aujourd'hui. Vermeij estime également improbable une extension potentielle de GTA 6 aux Caraïbes ou en Amérique du Sud, car les coûts de développement supplémentaires seraient difficilement justifiables d'un point de vue commercial.
