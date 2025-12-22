Test Tombi! 2: The Evil Swine Return Special Edition (PS5) - Le classique PS1 revit

Publié le: 22/12/2025 @ 19:03:55: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
À l'instar du premier opus de la série, Limited Run Games a remasterisé le deuxième jeu, Tombi! (ou Tomba comme on l'appelait aux Etats-Unis), grâce à son moteur propriétaire Carbon Engine. Un jour, Tombi et le petit singe Charles reçoivent une lettre annonçant la disparition de Tabby, la petite amie de Tombi . Ils plongent alors dans l'océan pour la rechercher. Peu après, Tombi est repêché par un pêcheur et se retrouve à Fisherman Town en compagnie de Zippo, tandis que Charles reste introuvable. Avec l'aide de Zippo, Tombi se met en quête d'indices pour retrouver Tabby et se rend dans sa ville natale, la Ville des Mines de Charbon. À leur arrivée, ils découvrent que Tabby a été kidnappée par les Cochons Maléfiques car elle refuse de leur rendre le bracelet que Tombi lui avait offert. Ils traversent alors divers continents maudits, dont ils s'échappent grâce aux bourses des Cochons Maléfiques qu'ils trouvent en chemin. Tombi! 2 : The Evil Swine Return est la suite directe du premier opus. Tombi doit y sauver sa petite amie, Tabby, kidnappée par une bande de cochons maléfiques. Au lancement du jeu, nous avons découvert un nouveau menu principal, semblable à celui de l'édition spéciale du premier opus. La police de caractères et l'interface étaient identiques, un simple copier-coller. De manière générale, le gameplay de Tombi! 2 reste similaire à celui du premier opus : vous incarnez Tombi, le garçon de la jungle. La différence réside dans les déplacements, qui s'effectuent en 2.5D et en 3D. Dans les niveaux 2.5D, vous ne pouvez vous déplacer que de gauche à droite. À certaines intersections, vous pouvez avancer ou reculer sur l'écran. En revanche, dans les niveaux 3D, vous pouvez vous déplacer librement.
