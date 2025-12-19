Se connecter  
Test Boxville 2 (PS5) - Suivez l'aventure des canettes vivant dans une ville en...
Publié le: 19/12/2025 @ 19:00:29: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosL'histoire, à l'instar du précédent opus, transporte les joueurs dans un monde de carton peuplé de boîtes de conserve qui vivent et se comportent comme des humains, accompagnées d'animaux en conserve. On découvre un univers plus vaste que celui du précédent, avec des énigmes plus complexes et une histoire plus profonde et émouvante. Nous pénétrons dans un univers à la fois original et plein d'imagination, où nous rencontrons deux boîtes de conserve, l'une rouge, l'autre bleue, de véritables héros chargés d'une mission capitale : s'occuper du feu d'artifice pour la fête de la ville en carton. Cette tâche leur a été confiée par la maire en personne. Le problème, c'est que pendant les préparatifs du spectacle, un des feux d'artifice manipulés par la boîte bleue explose, emportant le compagnon de la boîte rouge vers une destination inconnue. Ce dernier décide alors de partir à sa rescousse et de retrouver le malheureux disparu. Alors qu'il parcourt les différents quartiers de cette ville tentaculaire, qui offre à notre héros une variété de zones, de réalités et d'atmosphères, il affronte des défis, surmonte des obstacles et apporte son aide aux habitants de ce monde de carton, tentant d'atteindre son but. Et il ne s'agit pas seulement de retrouver son ami…
