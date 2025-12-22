Ils ont copié l'intégralité de Spotify. 300 To ont déjà été téléchargés via torrent.

Anna's Archive, un projet auparavant surtout connu pour l'archivage de livres et de publications universitaires, a annoncé un projet qui a suscité une vive polémique dans l'industrie musicale, et notamment auprès des organisations de lutte contre le piratage. Le groupe a annoncé avoir archivé la quasi-totalité du catalogue Spotify, créant ainsi la plus grande base de données musicales publiques de l'histoire d'Internet. D'après un article de blog publié, l'archive contient les métadonnées de 256 millions de titres et les fichiers audio de 86 millions de chansons. Les auteurs du projet affirment que cela représente environ 99,6 % de toutes les écoutes sur Spotify. L'archive complète, d'un volume de près de 300 téraoctets, est distribuée sous forme de torrents, classés par popularité. Les créateurs d'Anna's Archive sont pleinement conscients de l'envergure de leur projet. Ils le présentent comme la plus grande base de données de métadonnées musicales accessible au public au monde. L'archive comprend des informations sur les artistes, les albums, les dates de sortie et une structure de catalogue permettant une représentation quasi exhaustive de la musique contemporaine disponible en streaming. Les fichiers audio proviennent principalement de Spotify. Les titres les plus populaires ont été conservés dans leur format original de 160 kbps, tandis que les enregistrements moins écoutés ont été réencodés dans des fichiers plus légers. Selon les auteurs, ce choix vise à limiter la taille de l'archive et à faciliter sa diffusion. Les contenus publiés après juillet 2025 pourraient être incomplets.
Anna's Archive décrit l'ensemble du projet comme un fonds de préservation. L'annonce souligne que l'objectif n'est pas de concurrencer le streaming ni de rendre la musique accessible à tous au quotidien. Les auteurs du projet affirment que les plus grands succès sont relativement à l'abri, tandis qu'un grand nombre d'enregistrements moins connus pourraient disparaître sans laisser de traces si les plateformes de streaming perdaient leurs licences ou cessaient leurs activités. Dans ce contexte, Spotify est considéré comme le point de départ idéal pour préserver l'histoire de la musique contemporaine. Le service rassemble aussi bien des tubes internationaux que des enregistrements confidentiels d'artistes locaux, souvent introuvables ailleurs. Selon les archivistes, c'est précisément cette diversité qui rend le catalogue de Spotify digne d'être préservé pour l'avenir. À ce stade du projet, les métadonnées complètes sont accessibles au public. Les fichiers musicaux seront mis à disposition progressivement, en commençant par les titres les plus écoutés. Ce modèle de distribution vise à alléger l'infrastructure et à limiter le besoin de téléchargements massifs et immédiats de l'ensemble des ressources.
Bien qu'Anna's Archive mette l'accent sur la vocation éducative et archivistique de ses activités, sa position juridique demeure claire. Spotify est soumis à des accords de licence restrictifs avec les maisons de disques et les détenteurs de droits d'auteur. Le téléchargement massif et la redistribution de fichiers audio constituent une violation des conditions d'utilisation de la plateforme et du droit d'auteur dans la plupart des pays. Les experts du secteur sont convaincus qu'une réaction de Spotify et des grandes maisons de disques n'est qu'une question de temps. Parmi les scénarios possibles figurent les demandes de retrait, les poursuites judiciaires et les tentatives de blocage de l'infrastructure de distribution de l'archive. Ces tentatives sont vouées à l'échec, car même s'il est possible d'interdire le développement du projet, à l'ère des réseaux décentralisés et des torrents, les fichiers publiés restent en circulation tant qu'au moins un utilisateur les partage.
Spotify a depuis officiellement réagi :" Une enquête sur un accès non autorisé a révélé qu’un tiers s’est procuré des métadonnées publiques et a utilisé des méthodes illégales de contournement des DRM pour accéder à certains fichiers audio sur la plateforme. Nous enquêtons activement sur cet incident », a déclaré Spotify.
