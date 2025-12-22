Téléchargez Linux Mint 22.3 dès maintenant. C'est l'avenir des systèmes d'exploitation libres.

Se connecter  
Publié le: 22/12/2025 @ 17:06:20: Par Nic007 Dans "Linux"
LinuxLa communauté de l'une des distributions Linux les plus populaires vient d'avoir accès aux dernières modifications apportées par les développeurs. L'équipe du projet a officiellement publié les images ISO de la version bêta 22.3, nom de code Zena. Les fichiers sont déjà disponibles sur les serveurs miroirs et peuvent être téléchargés par les passionnés souhaitant tester les nouvelles fonctionnalités avant la sortie officielle de la version stable. Cette version représente une étape cruciale dans la correction des bogues et offre aux utilisateurs un aperçu de l'avenir de l'environnement de bureau Cinnamon et des outils système. La principale nouveauté de cette mise à jour est l'arrivée de l'environnement Cinnamon dans la version 6.6. Les concepteurs ont mis l'accent sur une refonte complète de l'interface, avec notamment l'introduction d'un tout nouveau menu. La nouvelle structure permet une personnalisation totale des emplacements et des onglets, et l'ajout d'icônes symboliques pour les catégories confère à l'application une allure résolument moderne. Les développeurs ont porté une attention particulière à l'optimisation de la prise en charge du protocole Wayland, afin de garantir une fluidité d'animation et une stabilité d'affichage optimales sur les cartes graphiques modernes. Cinnamon 6.6 apporte également des changements importants au panneau de configuration, avec l'ajout d'un module Thunderbolt dédié. Celui-ci permet une gestion directe et intuitive des périphériques connectés nécessitant un débit de données élevé. L'interface du clavier physique a également été modernisée, et de nombreuses améliorations ont été apportées à son équivalent virtuel. Cette mise à jour comprend plusieurs applications essentielles pour le son, la configuration réseau, la commutation d'espace de travail et la gestion des imprimantes, créant ainsi un environnement de travail cohérent et optimisé.

L'interface utilisateur de Linux Mint 22.3 a été améliorée grâce à des applications propriétaires permettant d'afficher les informations système et d'effectuer des tâches d'administration. Le gestionnaire de fichiers Nemo bénéficie désormais de la fonctionnalité très attendue de suspension des opérations sur les fichiers, offrant ainsi un meilleur contrôle lors de la copie de gros volumes de données. Le panneau système affiche maintenant des indicateurs de notification associés à des programmes spécifiques, et la fonction de veilleuse peut être activée en permanence, quelle que soit l'heure. Autre nouveauté importante : la possibilité de suspendre la création de snapshots dans l'outil Timeshift, garantissant une meilleure gestion des ressources disque pendant les sauvegardes. Techniquement, Zena repose sur la base solide d'Ubuntu 24.04.3 LTS Noble Numbat. Le système utilise le noyau Linux de la série 6.14, assurant ainsi la continuité avec la version précédente, nommée Zara. Ce choix de conception garantit une migration sans interruption pour les utilisateurs actuels de la version 22.2. En tant que version à support étendu, Linux Mint 22.3 bénéficiera de correctifs de sécurité et de mises à jour critiques jusqu'en 2029. Actuellement, le système est disponible en trois versions : Cinnamon, la version phare, et les versions allégées Xfce et MATE. Cependant, les développeurs insistent sur le caractère expérimental de ces images et déconseillent leur utilisation sur des machines de production.
