Les résultats des tests effectués sur les nouvelles puces Intel ont fait surface en ligne.

Deux nouveaux processeurs Panther Lake sont apparus sur la plateforme de benchmark Geekbench. La dernière fuite concerne les processeurs Intel Core Ultra 5 335 et Ultra 5 325, dotés d'une configuration 8 cœurs/8 threads avec quatre cœurs hautes performances et quatre cœurs LP-E. Ces modèles sont dépourvus de cœurs basse consommation et succèdent directement aux processeurs Intel Core Ultra 200V. En termes de performances, les Core Ultra 5 335 et 325 affichent des résultats quasi identiques lors des tests monocœur et multicœur, les différences étant minimes et se limitant principalement à la fréquence turbo. Il est important de noter que les tests ont été effectués avec Geekbench 5 et non Geekbench 6 ; les résultats sont donc inférieurs à ceux des modèles précédents, principalement testés avec la version plus récente du benchmark.
Pour cette raison, une comparaison équitable des nouveaux processeurs avec les anciens est actuellement impossible. Selon plusieurs sites de benchmarks, les performances monocœur avoisinent les 2 000 points, tandis que les performances multicœurs dépassent les 9 000 points. Il a également été confirmé que la fréquence turbo maximale atteint 4,5 GHz pour l'Ultra 5 325 et 4,6 GHz pour le 335, ce qui correspond parfaitement aux informations précédemment publiées. De plus, on sait désormais avec certitude que les deux processeurs disposeront de 12 Mo de cache L3, soit 4 Mo de plus que les Core Ultra 5 228V et 238V. Reste à savoir ce que cela signifie concrètement.
