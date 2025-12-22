Apple a déjà lancé la production de l'iPhone 18.

L'année n'est même pas terminée que des rumeurs circulent déjà sur Internet concernant les projets d'Apple de lancer la production en série des modèles haut de gamme iPhone 18 prévus pour 2026. Il semblerait que la firme californienne souhaite anticiper les choses : selon une source interne, les lignes de production des futurs fleurons ne sont pas seulement en phase de test, puisque la date de lancement de la production en série est déjà connue. Cette rapidité s'explique par le fait que, d'après les dernières informations, les changements extérieurs par rapport à l'iPhone 17 ne seront pas majeurs. Il convient également de noter que, même si Apple teste traditionnellement de nombreux prototypes d'iPhone avant d'approuver le design final, compte tenu des changements visuels importants déjà apportés à la gamme iPhone 17, il est peu probable que l'iPhone 18 présente des différences significatives.
Cependant, des rumeurs circulent selon lesquelles la gamme 2026 pourrait arborer une coque arrière légèrement transparente, et Apple pourrait abandonner le design bicolore au profit d'une nouvelle esthétique. L'un des changements les plus notables serait une refonte de la gamme. Il semblerait qu'Apple lance l'année prochaine trois modèles phares au lieu de quatre, la version de base étant potentiellement disponible dès le début de l'année et s'appelant iPhone 20 au lieu d'iPhone 18. Outre l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max, les appareils haut de gamme incluraient également l'iPhone Fold, souvent mentionné comme faisant partie du segment premium de la marque. Apparemment, Apple prépare déjà les premiers lots.
Cependant, des rumeurs circulent selon lesquelles la gamme 2026 pourrait arborer une coque arrière légèrement transparente, et Apple pourrait abandonner le design bicolore au profit d'une nouvelle esthétique. L'un des changements les plus notables serait une refonte de la gamme. Il semblerait qu'Apple lance l'année prochaine trois modèles phares au lieu de quatre, la version de base étant potentiellement disponible dès le début de l'année et s'appelant iPhone 20 au lieu d'iPhone 18. Outre l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max, les appareils haut de gamme incluraient également l'iPhone Fold, souvent mentionné comme faisant partie du segment premium de la marque. Apparemment, Apple prépare déjà les premiers lots.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité