Valve a abandonné la version accessible de Steam Deck.
Publié le: 22/12/2025 @ 17:04:06: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLa version la plus abordable du Steam Deck, le modèle LCD à 399 $, n'est plus disponible à l'achat. Et, d'après les informations du site officiel du Steam Deck, elle ne sera pas rééditée. Sous la liste des modèles disponibles, une note indique que la société ne produit plus le Steam Deck LCD avec un disque dur de 256 Go et que cette version sera définitivement retirée du marché une fois les stocks épuisés. La décision de Valve d'abandonner le Steam Deck LCD est décevante, car la console la moins chère est désormais la version OLED avec un disque dur de 512 Go, au prix de 549 $, soit nettement plus cher que l'ancien modèle de base. De plus, sans clarification officielle, les raisons de l'abandon du Steam Deck LCD restent sujettes à spéculation. Par exemple, un journaliste de Windows Central estime que la hausse des prix de la RAM et du stockage, largement due à l'essor de l'IA, a rendu la commercialisation d'un PC portable dans cette gamme de prix non rentable. Par ailleurs, les analystes soulignent que le marché des PC de jeu portables est aujourd'hui bien plus développé qu'il ne l'était lors de la sortie du premier Steam Deck en 2022, mais il est difficile d'imaginer un concurrent, qu'il s'agisse de Lenovo, d'ASUS ou de GPD, capable de combler le vide avec un appareil d'entrée de gamme véritablement abordable. Apparemment, le jeu sur PC est devenu ces derniers temps trop cher, même en format portable.
