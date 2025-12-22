Google ajoute un bouton "+" : voici comment évoluent les recherches de fichiers et d’images

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google ajoute un bouton "+" : voici comment évoluent les recherches de fichiers...
Publié le: 22/12/2025 @ 14:53:31: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleSi vous avez remarqué un petit symbole « + » dans la barre de recherche en ouvrant Google aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Google a ajouté une fonctionnalité qui pourrait bien rendre la recherche par mots-clés obsolète . Cette nouveauté peut paraître minime, mais elle influence la manière dont le moteur de recherche traite les requêtes des utilisateurs et intègre le traitement en mode IA . L' interface historique de google.com , plus instable que jamais , introduit une modification visant à rendre plus visible la possibilité de télécharger des images et des documents – des fonctionnalités déjà présentes, mais moins évidentes. Et tout cela profite moins aux utilisateurs qu'à l'IA . Le bouton « + » remplace l’icône de loupe à gauche de la barre de recherche et ouvre un menu permettant d’importer des images ou des fichiers pour analyse. L’objectif affiché de Google est de faciliter les requêtes complexes, qui ne se limitent pas à la saisie de mots-clés mais impliquent du contenu visuel et des documents. Malheureusement, ce faisant, nous serons inconsciemment introduits dans l'interface du mode IA.

En téléchargeant un fichier PDF , comme un manuel, vous pouvez demander des informations sur les éléments qui y sont mentionnés. Avec une photographie , en revanche, l'analyse se concentre sur les objets et les détails présents sur l'image. La recherche Google est donc (une fois de plus) mise de côté au profit d'une interaction immédiate avec Gemini , où l'intelligence artificielle répond à des problèmes concrets à partir des documents fournis. Le nouveau bouton est uniquement actif sur la version web pour ordinateur , et non sur les appareils mobiles. Il est également disponible en navigation privée , sans avoir besoin de se connecter à un compte Google. Pour l'utiliser, il suffit de :

- Cliquez sur le bouton + de la page principale.
- Sélectionnez « Télécharger une image » ou « Télécharger un fichier » .
- Sélectionnez le contenu que vous souhaitez envoyer depuis votre appareil.
- Saisissez un message dans le champ « Poser une question à propos de cette image » ou « Poser une question » .
- La possibilité d'approfondir le sujet avec de nouvelles questions maintient l'interaction avec l'IA active et permet même des clarifications très spécifiques.

Une victoire pour l'utilisateur, mais aussi pour Google, qui, une fois de plus, intègre ses services aux habitudes de consommation. Car, si vous ne l'aviez pas encore compris, l'intelligence artificielle est le présent et l'avenir de Google . Sans exception.
« Gemini peut attendre, vous pouvez encore...
Plus d'actualités dans cette catégorie
22-12Gemini peut attendre, vous pouvez encore profiter d'Assistant pendant un certain temps.
18-12Google change de cap en matière d'IA : Gemini 3 Flash abandonne les modèles Pro
17-12Google présente l'assistant qui organise notre journée dès le début.
16-12Google supprime le rapport sur le Dark Web parce que les gens ne savaient pas comment l'utiliser
16-12Google a décidé de rendre le Tensor G6 très puissant.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Google ajoute un bouton "+" : voici comment évoluent les recherches de fichiers et d’images
Google Google
Gemini peut attendre, vous pouvez encore profiter d'Assistant pendant un certain temps.
Social Social
Instagram dit non aux hashtags : qu’est-ce qui change pour ceux qui en utilisent trop ?
Economie Economie
Les prix des ordinateurs pourraient augmenter considérablement en 2026
Programmation Programmation
Tesla met le Cybercab en circulation. Un pas de géant vers la conduite autonome.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?