Google ajoute un bouton "+" : voici comment évoluent les recherches de fichiers et d’images

Si vous avez remarqué un petit symbole « + » dans la barre de recherche en ouvrant Google aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Google a ajouté une fonctionnalité qui pourrait bien rendre la recherche par mots-clés obsolète . Cette nouveauté peut paraître minime, mais elle influence la manière dont le moteur de recherche traite les requêtes des utilisateurs et intègre le traitement en mode IA . L' interface historique de google.com , plus instable que jamais , introduit une modification visant à rendre plus visible la possibilité de télécharger des images et des documents – des fonctionnalités déjà présentes, mais moins évidentes. Et tout cela profite moins aux utilisateurs qu'à l'IA . Le bouton « + » remplace l’icône de loupe à gauche de la barre de recherche et ouvre un menu permettant d’importer des images ou des fichiers pour analyse. L’objectif affiché de Google est de faciliter les requêtes complexes, qui ne se limitent pas à la saisie de mots-clés mais impliquent du contenu visuel et des documents. Malheureusement, ce faisant, nous serons inconsciemment introduits dans l'interface du mode IA.
En téléchargeant un fichier PDF , comme un manuel, vous pouvez demander des informations sur les éléments qui y sont mentionnés. Avec une photographie , en revanche, l'analyse se concentre sur les objets et les détails présents sur l'image. La recherche Google est donc (une fois de plus) mise de côté au profit d'une interaction immédiate avec Gemini , où l'intelligence artificielle répond à des problèmes concrets à partir des documents fournis. Le nouveau bouton est uniquement actif sur la version web pour ordinateur , et non sur les appareils mobiles. Il est également disponible en navigation privée , sans avoir besoin de se connecter à un compte Google. Pour l'utiliser, il suffit de :
- Cliquez sur le bouton + de la page principale.
- Sélectionnez « Télécharger une image » ou « Télécharger un fichier » .
- Sélectionnez le contenu que vous souhaitez envoyer depuis votre appareil.
- Saisissez un message dans le champ « Poser une question à propos de cette image » ou « Poser une question » .
- La possibilité d'approfondir le sujet avec de nouvelles questions maintient l'interaction avec l'IA active et permet même des clarifications très spécifiques.
Une victoire pour l'utilisateur, mais aussi pour Google, qui, une fois de plus, intègre ses services aux habitudes de consommation. Car, si vous ne l'aviez pas encore compris, l'intelligence artificielle est le présent et l'avenir de Google . Sans exception.
