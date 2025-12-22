Gemini peut attendre, vous pouvez encore profiter d'Assistant pendant un certain temps.

La décision de Google de reporter la fin d' Assistant sur les appareils mobiles modifie le rythme d'une transition entamée il y a plusieurs mois. L'entreprise avait initialement annoncé fin 2025 comme échéance finale, mais son calendrier s'étend désormais au-delà. Ce retard met en lumière une transition qui concerne les smartphones, les montres connectées et les casques audio, autant d'appareils encore liés à l'utilisation quotidienne de l'Assistant . Le chemin vers Gemini a véritablement commencé en mars dernier, lorsque Google a annoncé son intention de remplacer définitivement Assistant sur la quasi-totalité des téléphones Android d'ici fin 2025. L'objectif incluait la disparition de l'option permettant de choisir lequel des deux systèmes utiliser. À l'approche de la fin de l'année, Google met à jour son calendrier et confirme une certaine flexibilité. L'entreprise indique vouloir privilégier une transition en douceur et poursuivre le processus jusqu'en 2026 . Ce choix témoigne de la volonté d'éviter toute accélération forcée à un stade où l'expérience acquise avec Gemini pourrait nécessiter des améliorations supplémentaires. L'entreprise ne fixe pas de nouvelle date limite, laissant ainsi la marge de manœuvre pour achever la migration.
Ce report concerne exclusivement les appareils mobiles, notamment les téléphones, les montres et les casques audio. La transition vers Google Home se déroule indépendamment et n'est pas abordée dans cet article. Les scénarios pour les appareils plus anciens ou ceux disposant de ressources matérielles limitées, qui peuvent ne pas prendre en charge Gemini , restent flous, mais l'allongement du délai laisse penser que les réponses n'arriveront que plus tard. L’accélération du rythme de la transition, malgré les incertitudes qui subsistent, souligne combien les services numériques nécessitent des délais techniques qui ne sont pas toujours compatibles avec les annonces, notamment lorsqu’il s’agit de fonctions utilisées quotidiennement et ancrées dans les habitudes de millions de personnes.
