Gemini peut attendre, vous pouvez encore profiter d'Assistant pendant un certain temps.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Gemini peut attendre, vous pouvez encore profiter d'Assistant pendant un certain...
Publié le: 22/12/2025 @ 14:51:53: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleLa décision de Google de reporter la fin d' Assistant sur les appareils mobiles modifie le rythme d'une transition entamée il y a plusieurs mois. L'entreprise avait initialement annoncé fin 2025 comme échéance finale, mais son calendrier s'étend désormais au-delà. Ce retard met en lumière une transition qui concerne les smartphones, les montres connectées et les casques audio, autant d'appareils encore liés à l'utilisation quotidienne de l'Assistant . Le chemin vers Gemini a véritablement commencé en mars dernier, lorsque Google a annoncé son intention de remplacer définitivement Assistant sur la quasi-totalité des téléphones Android d'ici fin 2025. L'objectif incluait la disparition de l'option permettant de choisir lequel des deux systèmes utiliser. À l'approche de la fin de l'année, Google met à jour son calendrier et confirme une certaine flexibilité. L'entreprise indique vouloir privilégier une transition en douceur et poursuivre le processus jusqu'en 2026 . Ce choix témoigne de la volonté d'éviter toute accélération forcée à un stade où l'expérience acquise avec Gemini pourrait nécessiter des améliorations supplémentaires. L'entreprise ne fixe pas de nouvelle date limite, laissant ainsi la marge de manœuvre pour achever la migration.

Ce report concerne exclusivement les appareils mobiles, notamment les téléphones, les montres et les casques audio. La transition vers Google Home se déroule indépendamment et n'est pas abordée dans cet article. Les scénarios pour les appareils plus anciens ou ceux disposant de ressources matérielles limitées, qui peuvent ne pas prendre en charge Gemini , restent flous, mais l'allongement du délai laisse penser que les réponses n'arriveront que plus tard. L’accélération du rythme de la transition, malgré les incertitudes qui subsistent, souligne combien les services numériques nécessitent des délais techniques qui ne sont pas toujours compatibles avec les annonces, notamment lorsqu’il s’agit de fonctions utilisées quotidiennement et ancrées dans les habitudes de millions de personnes.
Google ajoute un bouton "+" : voici comm... »« Instagram dit non aux hashtags : qu’es...
Plus d'actualités dans cette catégorie
22-12Google ajoute un bouton "+" : voici comment évoluent les recherches de fichiers et d’images
18-12Google change de cap en matière d'IA : Gemini 3 Flash abandonne les modèles Pro
17-12Google présente l'assistant qui organise notre journée dès le début.
16-12Google supprime le rapport sur le Dark Web parce que les gens ne savaient pas comment l'utiliser
16-12Google a décidé de rendre le Tensor G6 très puissant.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Google ajoute un bouton "+" : voici comment évoluent les recherches de fichiers et d’images
Google Google
Gemini peut attendre, vous pouvez encore profiter d'Assistant pendant un certain temps.
Social Social
Instagram dit non aux hashtags : qu’est-ce qui change pour ceux qui en utilisent trop ?
Economie Economie
Les prix des ordinateurs pourraient augmenter considérablement en 2026
Programmation Programmation
Tesla met le Cybercab en circulation. Un pas de géant vers la conduite autonome.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?