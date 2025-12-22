Instagram dit non aux hashtags : qu’est-ce qui change pour ceux qui en utilisent trop ?

Se connecter  
Instagram dit non aux hashtags : qu’est-ce qui change pour ceux qui en utilise...
Publié le: 22/12/2025 @ 14:50:55: Par Nic007 Dans "Social"
SocialLa décision d' Instagram d'introduire une limite au nombre de hashtags modifie l'une des habitudes les plus courantes chez ceux qui publient du contenu sur la plateforme, afin de freiner la prolifération de listes de plus en plus longues et répétitives. Cette décision fait suite à un discours du directeur de la plateforme , Adam Mosseri , qui a exposé sa nouvelle approche concernant une fonctionnalité souvent surutilisée. Mosseri a expliqué que chaque publication ne peut contenir que cinq hashtags au maximum , une limite conçue pour réduire l'accumulation de hashtags génériques. La plateforme considère cela comme un moyen de privilégier un contenu plus cohérent et ciblé. Le responsable a souligné que les hashtags continuent de faciliter la recherche interne , mais qu'ils n'ont aucun impact sur la portée des publications. Les créateurs sont encouragés à identifier les contenus qui suscitent réellement l'intérêt de leur public et à ne pas se fier à de longues listes inutiles. Une logique similaire a également guidé le développement des limitations sur Threads , où chaque message ne peut inclure qu'une seule étiquette. Commentant ce choix, Mosseri avait souligné l'objectif de freiner les pratiques de piratage de l'engagement et d'orienter l'utilisation des tags vers les communautés et non vers des mécanismes artificiels. En résumé, la nouvelle limite imposée par Instagram clarifie la stratégie de l'entreprise pour limiter les abus de ses outils de classification et instaurer une utilisation plus rigoureuse des étiquettes textuelles. L'avenir nous dira ce que cette restriction impliquera concrètement.
