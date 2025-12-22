Les prix des ordinateurs pourraient augmenter considérablement en 2026

En 2026, le prix des ordinateurs pourrait être nettement supérieur aux prévisions. Selon les dernières estimations du cabinet d'analystes IDC, l'ensemble du secteur informatique entre dans une période de fortes hausses de prix, touchant aussi bien les ordinateurs pré-assemblés que leurs composants. Cette situation est due à plusieurs facteurs qui convergent et créent un contexte de marché difficile. L'un des principaux problèmes, bien sûr, est le prix de la RAM, qui a considérablement augmenté ces dernières semaines, et les fabricants annoncent que ce n'est pas fini. Non seulement la RAM devient plus chère, mais d'autres composants qui en dépendent directement voient également leur prix grimper. Par conséquent, les fabricants de cartes graphiques, notamment AMD et NVIDIA, envisagent eux aussi d'augmenter les prix de leurs produits, invoquant la hausse du coût de la mémoire DRAM. Tout cela signifie que monter son propre PC pourrait devenir nettement moins rentable qu'auparavant. Pour les joueurs et les passionnés d'informatique, cela implique un choix plus difficile entre mettre à niveau son matériel et reporter un achat. IDC constate que les principaux fabricants d'ordinateurs signalent déjà une crise qui s'aggrave. Des entreprises comme Lenovo, Dell, HP, Acer et ASUS informent leurs partenaires et clients de hausses de prix prévues, qui devraient dans de nombreux cas atteindre 15 à 20 %. Il ne s'agit pas seulement d'ajustements ponctuels, mais aussi de modifications des contrats à long terme, ce qui laisse présager une hausse des prix durable.
Dans ce contexte, IDC prévoit une baisse des livraisons de PC. Selon les estimations actuelles, les livraisons mondiales de PC pourraient diminuer d'environ 4,9 % en 2026. Cependant, les analystes soulignent que si les problèmes de disponibilité de la mémoire s'aggravent, cette baisse pourrait être encore plus importante. Un autre développement intéressant pourrait être le rééquilibrage des forces sur le marché. IDC prévoit que les grands équipementiers tireront profit de cette situation au détriment des petites entreprises. La raison est simple : les grandes marques sont en mesure de négocier de meilleurs prix pour les composants et de proposer des kits pré-assemblés, que certains clients jugeront plus avantageux que de monter leur propre PC. Concrètement, cela pourrait signifier qu'en 2026, davantage de personnes opteront pour un ordinateur pré-assemblé, même si elles préféraient auparavant le monter elles-mêmes. La hausse des prix de la mémoire vive, des cartes graphiques et autres composants pourrait rendre les systèmes complets des grands fabricants plus attractifs, du moins en termes de prix final. Dans le même temps, les fabricants pourraient limiter les configurations matérielles. On prévoit déjà que 8 Go de RAM redeviendront la norme sur le segment des ordinateurs portables, même pour les modèles de milieu de gamme. Des configurations supérieures seront disponibles, mais leur prix risque de dissuader de nombreux clients.
La situation est également influencée par le ralentissement de l'intérêt pour les ordinateurs dotés d'intelligence artificielle. Les fonctionnalités de traitement de l'IA embarquées, promues par des entreprises comme Microsoft via Copilot+, nécessitent davantage de mémoire vive. Face à la pénurie et aux prix élevés, les fabricants pourraient être contraints de limiter ces solutions ou de les réserver aux modèles plus onéreux. IDC note que l'engouement pour les PC IA pourrait s'estomper en 2026, précisément en raison des problèmes de disponibilité de la mémoire et des pressions sur les coûts qui affectent l'ensemble du secteur. D'après les prévisions, 2026 s'annonce comme la pire crise depuis des décennies. Malheureusement, la situation va s'aggraver dans les prochains mois, et il est actuellement difficile de prévoir quand elle commencera à se normaliser, et encore moins quand les prix reviendront à leur niveau d'avant la hausse.
Dans ce contexte, IDC prévoit une baisse des livraisons de PC. Selon les estimations actuelles, les livraisons mondiales de PC pourraient diminuer d'environ 4,9 % en 2026. Cependant, les analystes soulignent que si les problèmes de disponibilité de la mémoire s'aggravent, cette baisse pourrait être encore plus importante. Un autre développement intéressant pourrait être le rééquilibrage des forces sur le marché. IDC prévoit que les grands équipementiers tireront profit de cette situation au détriment des petites entreprises. La raison est simple : les grandes marques sont en mesure de négocier de meilleurs prix pour les composants et de proposer des kits pré-assemblés, que certains clients jugeront plus avantageux que de monter leur propre PC. Concrètement, cela pourrait signifier qu'en 2026, davantage de personnes opteront pour un ordinateur pré-assemblé, même si elles préféraient auparavant le monter elles-mêmes. La hausse des prix de la mémoire vive, des cartes graphiques et autres composants pourrait rendre les systèmes complets des grands fabricants plus attractifs, du moins en termes de prix final. Dans le même temps, les fabricants pourraient limiter les configurations matérielles. On prévoit déjà que 8 Go de RAM redeviendront la norme sur le segment des ordinateurs portables, même pour les modèles de milieu de gamme. Des configurations supérieures seront disponibles, mais leur prix risque de dissuader de nombreux clients.
La situation est également influencée par le ralentissement de l'intérêt pour les ordinateurs dotés d'intelligence artificielle. Les fonctionnalités de traitement de l'IA embarquées, promues par des entreprises comme Microsoft via Copilot+, nécessitent davantage de mémoire vive. Face à la pénurie et aux prix élevés, les fabricants pourraient être contraints de limiter ces solutions ou de les réserver aux modèles plus onéreux. IDC note que l'engouement pour les PC IA pourrait s'estomper en 2026, précisément en raison des problèmes de disponibilité de la mémoire et des pressions sur les coûts qui affectent l'ensemble du secteur. D'après les prévisions, 2026 s'annonce comme la pire crise depuis des décennies. Malheureusement, la situation va s'aggraver dans les prochains mois, et il est actuellement difficile de prévoir quand elle commencera à se normaliser, et encore moins quand les prix reviendront à leur niveau d'avant la hausse.
Plus d'actualités dans cette catégorie
27-11HP annonce des licenciements massifs. Les humains seront remplacés par l'intelligence artificielle.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité