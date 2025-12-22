Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Tesla met le Cybercab en circulation. Un pas de géant vers la conduite autonome.
Publié le: 22/12/2025 @ 14:44:13: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationTesla a mis en circulation son véhicule autonome, le Cybercab, dans les rues de la ville. La voiture, qui ne peut accueillir que deux personnes, a été aperçue dans le centre-ville d'Austin, au Texas, où la société d'Elon Musk développe son service de voitures autonomes, Robotaxi. Le choix d'Austin n'est pas fortuit. C'est là que Tesla a lancé une version pilote de sa plateforme Robotaxi. Dans un premier temps, le nouveau Model Y équipé du logiciel FSD 14 en version non supervisée a été utilisé pour le transport. Cela a permis à l'entreprise d'obtenir les autorisations nécessaires, de tester l'application de covoiturage et de recueillir des données de conduite en conditions réelles, tout en utilisant un modèle de voiture familier. Le Cybercab était initialement présenté comme le véhicule cible de ce service, mais l'absence de contrôles complexifie considérablement les questions réglementaires. Néanmoins, Tesla a décidé que le moment était venu de procéder à son premier essai hors site. Elon Musk a annoncé qu'en 2026, la plateforme Robotaxi s'étendra aux véhicules appartenant aux clients, notamment le Cybercab. Il s'agira probablement des nouveaux modèles Y, équipés du matériel nécessaire à la conduite autonome. Les véhicules plus anciens dotés d'ordinateurs HW3 ne répondent pas à ces exigences et ne pourront pas être intégrés à la flotte. Seules des versions limitées du système FSD sont prévues pour ces derniers. Le Cybercab ne présente pas ce problème car il a été conçu dès le départ avec le matériel AI4 de dernière génération. Tesla le teste depuis des mois dans des zones fermées et vérifie le fonctionnement de ses systèmes autonomes, notamment avec des Model 3 modifiées simulant le comportement du futur véhicule.

On ignore si une personne se trouvait à bord du Cybercab lors de son trajet dans Austin. S'agissant de son premier déplacement en circulation, il est probable qu'un ingénieur de Tesla était présent. Cependant, il est difficile de le qualifier de « conducteur », puisque le véhicule est dépourvu de volant et de pédales. Cela soulève des questions quant à son comportement en cas d'urgence et aux mesures que Tesla compte prendre en matière de sécurité. Auparavant, le Cybercab était piloté par une télécommande, mais celle-ci ne servait qu'à le déplacer dans les halls d'exposition. En circulation normale et dans le cadre du service Robotaxi, ce type de pilotage n'est plus possible. Le premier essai du Cybercab sur la voie publique témoigne de la volonté de Tesla d'accélérer ses travaux sur les transports entièrement autonomes. L'entreprise doit encore relever des défis juridiques et techniques, mais ces tests en conditions réelles indiquent que le projet entre dans une nouvelle phase. Les prochains mois permettront de déterminer comment le Cybercab se comporte au quotidien et s'il rapproche réellement Tesla du lancement à grande échelle de ses robotaxis sans conducteur.
Les prix des ordinateurs pourraient augm... »« Bonne nouvelle pour les voyageurs : plus...
Plus d'actualités dans cette catégorie
18-12ChatGPT lance son répertoire d'applications avec Apple Music, Spotify, DoorDash et bien d'autres
16-12Sora n'intéresse plus personne : l'application vidéo IA est-elle déjà ennuyeuse ?
15-12Grok se trompe encore. Le chatbot invente des histoires sur la tragédie en Australie.
15-12Le système d'intelligence artificielle a confondu une clarinette avec une arme à feu
12-12GPT 5.2 place la barre plus haut face à Gemini 3 Pro
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Google ajoute un bouton "+" : voici comment évoluent les recherches de fichiers et d’images
Google Google
Gemini peut attendre, vous pouvez encore profiter d'Assistant pendant un certain temps.
Social Social
Instagram dit non aux hashtags : qu’est-ce qui change pour ceux qui en utilisent trop ?
Economie Economie
Les prix des ordinateurs pourraient augmenter considérablement en 2026
Programmation Programmation
Tesla met le Cybercab en circulation. Un pas de géant vers la conduite autonome.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?