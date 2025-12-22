Tesla met le Cybercab en circulation. Un pas de géant vers la conduite autonome.

Publié le: 22/12/2025 @ 14:44:13: Par Nic007 Dans "Programmation"
Tesla a mis en circulation son véhicule autonome, le Cybercab, dans les rues de la ville. La voiture, qui ne peut accueillir que deux personnes, a été aperçue dans le centre-ville d'Austin, au Texas, où la société d'Elon Musk développe son service de voitures autonomes, Robotaxi. Le choix d'Austin n'est pas fortuit. C'est là que Tesla a lancé une version pilote de sa plateforme Robotaxi. Dans un premier temps, le nouveau Model Y équipé du logiciel FSD 14 en version non supervisée a été utilisé pour le transport. Cela a permis à l'entreprise d'obtenir les autorisations nécessaires, de tester l'application de covoiturage et de recueillir des données de conduite en conditions réelles, tout en utilisant un modèle de voiture familier. Le Cybercab était initialement présenté comme le véhicule cible de ce service, mais l'absence de contrôles complexifie considérablement les questions réglementaires. Néanmoins, Tesla a décidé que le moment était venu de procéder à son premier essai hors site. Elon Musk a annoncé qu'en 2026, la plateforme Robotaxi s'étendra aux véhicules appartenant aux clients, notamment le Cybercab. Il s'agira probablement des nouveaux modèles Y, équipés du matériel nécessaire à la conduite autonome. Les véhicules plus anciens dotés d'ordinateurs HW3 ne répondent pas à ces exigences et ne pourront pas être intégrés à la flotte. Seules des versions limitées du système FSD sont prévues pour ces derniers. Le Cybercab ne présente pas ce problème car il a été conçu dès le départ avec le matériel AI4 de dernière génération. Tesla le teste depuis des mois dans des zones fermées et vérifie le fonctionnement de ses systèmes autonomes, notamment avec des Model 3 modifiées simulant le comportement du futur véhicule.
On ignore si une personne se trouvait à bord du Cybercab lors de son trajet dans Austin. S'agissant de son premier déplacement en circulation, il est probable qu'un ingénieur de Tesla était présent. Cependant, il est difficile de le qualifier de « conducteur », puisque le véhicule est dépourvu de volant et de pédales. Cela soulève des questions quant à son comportement en cas d'urgence et aux mesures que Tesla compte prendre en matière de sécurité. Auparavant, le Cybercab était piloté par une télécommande, mais celle-ci ne servait qu'à le déplacer dans les halls d'exposition. En circulation normale et dans le cadre du service Robotaxi, ce type de pilotage n'est plus possible. Le premier essai du Cybercab sur la voie publique témoigne de la volonté de Tesla d'accélérer ses travaux sur les transports entièrement autonomes. L'entreprise doit encore relever des défis juridiques et techniques, mais ces tests en conditions réelles indiquent que le projet entre dans une nouvelle phase. Les prochains mois permettront de déterminer comment le Cybercab se comporte au quotidien et s'il rapproche réellement Tesla du lancement à grande échelle de ses robotaxis sans conducteur.
