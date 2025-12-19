Bonne nouvelle pour les voyageurs : plus de gigaoctets et de nouveaux pays d’itinérance à partir de 2026.

La nouvelle année marque un tournant majeur pour l'itinérance en Europe , avec une augmentation du volume de données inclus dans les forfaits mobiles lors des déplacements au sein de l' Union européenne . Concrètement, la révision des plafonds de données de gros, instaurés par la réglementation entrée en vigueur en 2022, permet aux opérateurs d'intégrer plus facilement un volume de données plus important dans leurs offres. Cette mise à jour concerne également la liste des pays inclus dans l'option « Roaming Like At Home » , une liste qui enregistre deux nouvelles entrées et une suppression définitive. La réglementation sur l'itinérance zéro prévoit une réduction progressive du coût de gros des données jusqu'en 2032. À compter du 1er janvier 2026 , le plafond passera de 1,30 € par gigaoctet à 1,10 € par gigaoctet , calculé hors TVA. La réduction finale interviendra en 2027 , date à laquelle la limite sera fixée à 1 euro par gigaoctet , hors TVA. Cette évolution fait suite aux valeurs fixées en 2022 à 2 euros par gigaoctet , avec une réduction progressive d'année en année. Les coûts de gros des appels et des SMS restent inchangés : à partir de 2025, ils resteront à 0,019 euro par minute et à 0,003 euro par SMS .
Avec le nouveau plafond, le calcul des données utilisables dans l'UE suit la formule Giga Europa : (coût mensuel de l'offre hors TVA / 1,10) x 2 , qui détermine la quantité réelle de trafic incluse en roaming. En 2026, deux nouveaux pays bénéficient du roaming « Comme à la maison » : la Moldavie et l’Ukraine . Les opérateurs considèrent désormais ces deux pays comme faisant partie de la zone où vous pouvez utiliser vos minutes d’appel, vos SMS et vos données dans les mêmes conditions qu’à domicile. Dans le même temps, le Royaume-Uni est définitivement retiré de la liste. Tous les principaux opérateurs ont désormais finalisé la procédure de retrait, Iliad n'ayant mis à jour ses conditions que très récemment. La Suisse n'est pas incluse dans l'offre de roaming zéro et son application reste à la discrétion de chaque opérateur. Vodafone et ho.Mobile l'intègrent, tandis que d'autres, comme iliad et WindTre , préfèrent proposer des offres dédiées. La liste mise à jour des territoires où vous pouvez surfer, appeler et envoyer des SMS comme à la maison comprend l'Autriche , la Bulgarie , la Croatie, Chypre , la République tchèque , le Danemark , l'Estonie , la Finlande , la France , les Antilles françaises , l'Allemagne , la Grèce , la Guyane française , la Hongrie , l'Islande , l' Irlande, l''Italie, la Lettonie , le Liechtenstein , la Lituanie , le Luxembourg , Malte , Mayotte , les Pays-Bas , la Norvège , la Pologne , le Portugal , La Réunion , la Roumanie , la Slovaquie , la Slovénie , l'Espagne , la Suède et la Hongrie .
