Bonne nouvelle pour les voyageurs : plus de gigaoctets et de nouveaux pays d’itinérance à partir de 2026.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Bonne nouvelle pour les voyageurs : plus de gigaoctets et de nouveaux pays d’i...
Publié le: 19/12/2025 @ 19:15:29: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetLa nouvelle année marque un tournant majeur pour l'itinérance en Europe , avec une augmentation du volume de données inclus dans les forfaits mobiles lors des déplacements au sein de l' Union européenne . Concrètement, la révision des plafonds de données de gros, instaurés par la réglementation entrée en vigueur en 2022, permet aux opérateurs d'intégrer plus facilement un volume de données plus important dans leurs offres. Cette mise à jour concerne également la liste des pays inclus dans l'option « Roaming Like At Home » , une liste qui enregistre deux nouvelles entrées et une suppression définitive. La réglementation sur l'itinérance zéro prévoit une réduction progressive du coût de gros des données jusqu'en 2032. À compter du 1er janvier 2026 , le plafond passera de 1,30 € par gigaoctet à 1,10 € par gigaoctet , calculé hors TVA. La réduction finale interviendra en 2027 , date à laquelle la limite sera fixée à 1 euro par gigaoctet , hors TVA. Cette évolution fait suite aux valeurs fixées en 2022 à 2 euros par gigaoctet , avec une réduction progressive d'année en année. Les coûts de gros des appels et des SMS restent inchangés : à partir de 2025, ils resteront à 0,019 euro par minute et à 0,003 euro par SMS .

Avec le nouveau plafond, le calcul des données utilisables dans l'UE suit la formule Giga Europa : (coût mensuel de l'offre hors TVA / 1,10) x 2 , qui détermine la quantité réelle de trafic incluse en roaming. En 2026, deux nouveaux pays bénéficient du roaming « Comme à la maison » : la Moldavie et l’Ukraine . Les opérateurs considèrent désormais ces deux pays comme faisant partie de la zone où vous pouvez utiliser vos minutes d’appel, vos SMS et vos données dans les mêmes conditions qu’à domicile. Dans le même temps, le Royaume-Uni est définitivement retiré de la liste. Tous les principaux opérateurs ont désormais finalisé la procédure de retrait, Iliad n'ayant mis à jour ses conditions que très récemment. La Suisse n'est pas incluse dans l'offre de roaming zéro et son application reste à la discrétion de chaque opérateur. Vodafone et ho.Mobile l'intègrent, tandis que d'autres, comme iliad et WindTre , préfèrent proposer des offres dédiées. La liste mise à jour des territoires où vous pouvez surfer, appeler et envoyer des SMS comme à la maison comprend l'Autriche , la Bulgarie , la Croatie, Chypre , la République tchèque , le Danemark , l'Estonie , la Finlande , la France , les Antilles françaises , l'Allemagne , la Grèce , la Guyane française , la Hongrie , l'Islande , l' Irlande, l''Italie, la Lettonie , le Liechtenstein , la Lituanie , le Luxembourg , Malte , Mayotte , les Pays-Bas , la Norvège , la Pologne , le Portugal , La Réunion , la Roumanie , la Slovaquie , la Slovénie , l'Espagne , la Suède et la Hongrie .
« Les fabricants d'ordinateurs portables s...
Plus d'actualités dans cette catégorie
16-12Des lasers à la place des câbles : le Japon atteint un record de 2 Tbps
05-12Nouvelle panne de Cloudflare. La moitié d'Internet est à nouveau hors service.
03-12Cloudflare rencontre également des difficultés aujourd'hui : si un service internet tombe en panne, nous savons qui blâmer.
28-11Un drone d'Amazon a paralysé Internet au Texas. Tout a été filmé !
26-11Amazon veut détrôner Starlink avec une antenne 1 Gbit/s
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Internet Internet
Bonne nouvelle pour les voyageurs : plus de gigaoctets et de nouveaux pays d’itinérance à partir de 2026.
Matériel Matériel
Les fabricants d'ordinateurs portables sont contraints d'augmenter leurs prix
Sécurité Sécurité
Le clavier l'a démasqué. Un espion nord-coréen sur Amazon
Social Social
Le code à 8 chiffres qui est à l'origine de la perte de milliers de comptes WhatsApp.
Matériel Matériel
Les téléviseurs Sony, Samsung, LG, Hisense et TCL sont pointés du doigt pour des logiciels espions et la collecte de données.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?