Les fabricants d'ordinateurs portables sont contraints d'augmenter leurs prix

Le marché des ordinateurs personnels subit de plus en plus les conséquences de la hausse des prix de la mémoire DRAM. Le prix des modules DRAM a considérablement augmenté, ce qui commence à impacter les coûts de production des ordinateurs portables. Pour l'instant, les fabricants tentent de ne pas répercuter directement ces hausses sur les clients, mais ils admettent eux-mêmes que la situation actuelle ne durera pas éternellement et que tôt ou tard, les gens paieront plus cher. Les dirigeants d'Acer et d'ASUS ont confirmé que la hausse du coût de la mémoire pèse de plus en plus sur les budgets de production. Les prix des ordinateurs portables restent inchangés pour le moment, principalement grâce à des accords préalables avec les fournisseurs et aux niveaux de stock. Par conséquent, les clients n'ont pas encore constaté l'impact des hausses de prix en magasin. Dans le même temps, les entreprises ne cachent pas la pression croissante sur les coûts de production. La mémoire DRAM représente généralement quelques pour cent du coût total de production d'un ordinateur, mais son prix a augmenté de plusieurs dizaines de pour cent ces derniers mois. Concrètement, cela se traduit par une hausse notable du coût total de l'appareil, même si cette augmentation est actuellement partiellement amortie.
Les fabricants reconnaissent que les contrats à long terme et la constitution de stocks suffisants de composants leur ont été utiles. Nombre d'entreprises ont cherché à sécuriser leurs approvisionnements pour les trimestres suivants en achetant de la mémoire lorsqu'elle était moins chère. Cette stratégie procure une tranquillité d'esprit temporaire, mais complique la planification à long terme, surtout lorsque la demande du marché devient difficile à prévoir. Avec le renouvellement des contrats fournisseurs, notamment début 2026, la hausse des prix de la mémoire devrait impacter de plus en plus le coût des nouvelles commandes. Les représentants d'ASUS admettent ouvertement que la hausse des prix des ordinateurs portables est inévitable. Les entreprises devraient réagir avec souplesse, en modifiant les configurations matérielles, les modèles proposés et le calendrier des augmentations de prix. Il ne s'agit pas d'une augmentation ponctuelle et généralisée, mais plutôt d'une adaptation progressive aux réalités du marché. Des rumeurs circulent, non officielles, selon lesquelles certains fabricants pourraient commencer par des modèles commerciaux plus onéreux et des équipements haut de gamme, pour lesquels les clients seraient plus disposés à accepter des prix plus élevés.
Au lieu d'augmenter fortement les prix, les fabricants limitent de plus en plus les caractéristiques techniques. Les ordinateurs portables les moins chers devraient conserver des configurations de base, comme 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les ordinateurs portables de milieu de gamme pourraient nécessiter des options plus onéreuses pour obtenir plus de mémoire ou une plus grande capacité de stockage, tandis que les ordinateurs portables haut de gamme pourraient être les premiers à subir des hausses de prix. Acer et ASUS n'anticipent pas d'amélioration du marché de la mémoire à court terme. Leurs prévisions indiquent que les prix élevés de la DRAM persisteront au moins jusqu'à mi-2026. Cela laisse penser que la stabilité actuelle des prix des ordinateurs portables est probablement temporaire et que de véritables variations de prix pourraient se manifester dans les prochains trimestres.
