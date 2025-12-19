Le clavier l'a démasqué. Un espion nord-coréen sur Amazon

Amazon a découvert un fraudeur nord-coréen travaillant comme administrateur système au sein de sa filiale américaine. Un élément de preuve crucial s'est avéré être un délai de saisie au clavier supérieur à 110 millisecondes, nettement plus long que les quelques dizaines de millisecondes généralement constatées par les télétravailleurs aux États-Unis. Stephen Schmidt, responsable de la sécurité chez Amazon, a confirmé l'incident, soulignant que l'entreprise recherche activement les fraudeurs qui tentent d'infiltrer ses systèmes. Depuis avril 2024, Amazon a déjoué plus de 1 800 tentatives d'infiltration menées par des Nord-Coréens, soit une augmentation de 27 % par rapport au trimestre précédent. Schmidt souligne toutefois que le succès de l'entreprise dans la détection des fraudeurs repose sur son approche proactive. « Si nous n'avions pas activement recherché les travailleurs nord-coréens, nous ne les aurions pas trouvés », a déclaré le directeur de la sécurité. L'affaire a été découverte lorsque le système de sécurité a alerté les spécialistes d'un comportement inhabituel de la part d'un nouvel administrateur système. Un examen plus approfondi a révélé que l'ordinateur portable de l'employé, situé en Arizona, était contrôlé à distance depuis un autre endroit, provoquant des ralentissements caractéristiques. Le FBI a été saisi de l'enquête et a déterminé que la fraude était l'œuvre d'une femme qui facilitait l'accès de fraudeurs nord-coréens à des postes au sein d'entreprises américaines.
Outre les signaux d'alerte techniques, d'autres indicateurs permettent de démasquer les fraudeurs, comme l'utilisation maladroite d'expressions idiomatiques américaines et une mauvaise prononciation de l'anglais lors des conversations. L'infiltration des entreprises américaines par des citoyens de pays hostiles, notamment la Corée du Nord, l'Iran, la Russie et la Chine, constitue une menace sérieuse. Les experts préviennent que les cas détectés ne représentent probablement que la partie émergée de l'iceberg et que de nombreuses tentatives d'infiltration passent vraisemblablement inaperçues, un problème qui sévit dans tout le monde occidental, y compris aux États-Unis.
