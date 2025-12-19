Le code à 8 chiffres qui est à l'origine de la perte de milliers de comptes WhatsApp.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Le code à 8 chiffres qui est à l'origine de la perte de milliers de comptes Wh...
Publié le: 19/12/2025 @ 14:40:57: Par Nic007 Dans "Social"
SocialUn simple code à 8 chiffres est au cœur d'une escroquerie qui touche des milliers d' utilisateurs de WhatsApp . L'arnaque commence par des messages en apparence anodins, mais vise en réalité à prendre le contrôle du compte . L'escroquerie exploite les publications faisant la promotion de concours ou d'offres , une stratégie qui continue de fonctionner car elle joue sur le désir d'obtenir un prix ou un avantage immédiat. Le scénario vous est peut-être familier, mais il semble fonctionner encore à grande échelle. Des escrocs publient un faux concours sur les réseaux sociaux et diverses plateformes, invitant les participants à saisir leur numéro de téléphone . Immédiatement après, si l'on saisit son numéro, on reçoit un message WhatsApp nous demandant de composer un code à 8 chiffres pour vérifier nos gains. Ce code, en revanche, n'est pas lié au concours. Il provient directement de WhatsApp et sert à vérifier votre compte en liant votre profil à un nouveau numéro. Les criminels l'utilisent pour activer WhatsApp Web , ouvrir le profil et accéder aux informations de la victime. Une fois l'accès obtenu, ils bloquent le compte et empêchent sa récupération . Cela leur permet de diffuser des logiciels malveillants, de contacter d'autres utilisateurs ou d'exploiter des documents confidentiels contenus dans les archives personnelles. Le modèle reste le même, même si l'appât change. Les variations vont des fausses conversations aux coupons de réduction et aux promotions qui semblent fiables, mais qui ne servent qu'à accélérer la réaction impulsive.

Pour limiter les risques, il est préférable de suivre quelques règles de base. Les codes de vérification reçus par SMS ou WhatsApp ne doivent jamais être partagés , même s'ils proviennent de contacts habituels (car ils pourraient avoir été victimes de l'arnaque). Les offres trop alléchantes exigent toujours une vérification de l'identité du site ou du profil qui les propose. L'activation de la vérification en deux étapes renforce la sécurité et réduit le risque de piratage de compte. Si vous pensez que votre compte a été compromis, il est recommandé de vous déconnecter de toutes vos sessions WhatsApp Web , de réinstaller l'application et de demander un nouveau code d'accès. Prévenir vos contacts permet de limiter les dégâts et d'interrompre l'escroquerie. La rapidité d'intervention est essentielle pour éviter d'autres conséquences.
« Les téléviseurs Sony, Samsung, LG, His...
Plus d'actualités dans cette catégorie
19-12Instagram s'emballe : une avalanche de notifications provenant de profils inconnus déclenche des signalements
17-12Instagram débarque sur Fire TV : les Reels sont désormais disponibles sur téléviseur.
12-12Comment les adolescents contournent l'interdiction des réseaux sociaux en Australie : VPN, maquillage et expressions faciales inhabituelles
11-12Ils veulent retirer Twitter à Musk. Une start-up s'apprête à reprendre la marque abandonnée.
10-12Australie : Des millions d'enfants et d'adolescents perdent l'accès à leurs comptes suite à l'entrée en vigueur d'une interdiction des réseaux sociaux inédite au monde
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Social Social
Le code à 8 chiffres qui est à l'origine de la perte de milliers de comptes WhatsApp.
Matériel Matériel
Les téléviseurs Sony, Samsung, LG, Hisense et TCL sont pointés du doigt pour des logiciels espions et la collecte de données.
Social Social
Instagram s'emballe : une avalanche de notifications provenant de profils inconnus déclenche des signalements
Droit Droit
Les États-Unis ont décidé de suspendre un accord technologique avec le Royaume-Uni
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
GTA : Vice City dans le navigateur. Les fans réalisent l'impossible.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?