Le code à 8 chiffres qui est à l'origine de la perte de milliers de comptes WhatsApp.

Un simple code à 8 chiffres est au cœur d'une escroquerie qui touche des milliers d' utilisateurs de WhatsApp . L'arnaque commence par des messages en apparence anodins, mais vise en réalité à prendre le contrôle du compte . L'escroquerie exploite les publications faisant la promotion de concours ou d'offres , une stratégie qui continue de fonctionner car elle joue sur le désir d'obtenir un prix ou un avantage immédiat. Le scénario vous est peut-être familier, mais il semble fonctionner encore à grande échelle. Des escrocs publient un faux concours sur les réseaux sociaux et diverses plateformes, invitant les participants à saisir leur numéro de téléphone . Immédiatement après, si l'on saisit son numéro, on reçoit un message WhatsApp nous demandant de composer un code à 8 chiffres pour vérifier nos gains. Ce code, en revanche, n'est pas lié au concours. Il provient directement de WhatsApp et sert à vérifier votre compte en liant votre profil à un nouveau numéro. Les criminels l'utilisent pour activer WhatsApp Web , ouvrir le profil et accéder aux informations de la victime. Une fois l'accès obtenu, ils bloquent le compte et empêchent sa récupération . Cela leur permet de diffuser des logiciels malveillants, de contacter d'autres utilisateurs ou d'exploiter des documents confidentiels contenus dans les archives personnelles. Le modèle reste le même, même si l'appât change. Les variations vont des fausses conversations aux coupons de réduction et aux promotions qui semblent fiables, mais qui ne servent qu'à accélérer la réaction impulsive.
Pour limiter les risques, il est préférable de suivre quelques règles de base. Les codes de vérification reçus par SMS ou WhatsApp ne doivent jamais être partagés , même s'ils proviennent de contacts habituels (car ils pourraient avoir été victimes de l'arnaque). Les offres trop alléchantes exigent toujours une vérification de l'identité du site ou du profil qui les propose. L'activation de la vérification en deux étapes renforce la sécurité et réduit le risque de piratage de compte. Si vous pensez que votre compte a été compromis, il est recommandé de vous déconnecter de toutes vos sessions WhatsApp Web , de réinstaller l'application et de demander un nouveau code d'accès. Prévenir vos contacts permet de limiter les dégâts et d'interrompre l'escroquerie. La rapidité d'intervention est essentielle pour éviter d'autres conséquences.
