Les téléviseurs Sony, Samsung, LG, Hisense et TCL sont pointés du doigt pour des logiciels espions et la collecte de données.

Publié le: 19/12/2025 @ 14:39:22: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLa plainte déposée par le procureur général du Texas contre cinq fabricants de téléviseurs de renom remet sur le devant de la scène la question de la collecte de données domestiques . L'accusation porte sur la manière dont les plateformes de télévision analysent ce qui apparaît à l'écran pendant le visionnage. Cette affaire concerne des appareils de marques Sony , Samsung , LG , Hisense et TCL , et remet en question le fonctionnement d'une technologie largement utilisée dans les téléviseurs connectés. Le procureur général a contesté l'utilisation par cinq fabricants de la technologie de reconnaissance automatique de contenu , un système qui identifie le contenu affiché à l'écran. Selon les plaintes, cette fonctionnalité prend des captures d'écran toutes les 500 millisecondes et transmet les données aux entreprises sans autorisation explicite . L'ACR permet de suivre en temps réel ce qui est diffusé à la télévision. Les entreprises utilisent ces informations pour établir des profils utiles au ciblage publicitaire . Malheureusement, son fonctionnement le rapproche davantage d' un logiciel espion , étant donné sa capacité à surveiller chaque activité de visionnage. Les plaintes font état de la collecte de données sensibles , notamment des mots de passe et des informations de paiement . La technologie capture également des images provenant de flux vidéo de caméras de sécurité et de sonnettes connectées lorsqu'ils sont diffusés sur le téléviseur.

Ces entreprises sont accusées d'avoir enfreint la législation texane sur la protection des consommateurs . Selon les plaintes, les fabricants n'ont pas clairement expliqué le fonctionnement de la collecte de données. Dans de nombreux cas, cette fonctionnalité semble activée par défaut lors de la configuration initiale, et les options permettant de la désactiver sont difficiles à trouver. Le document signale la présence de pratiques trompeuses , ou interfaces qui rendent difficile un choix éclairé. Pour Hisense et TCL , un autre facteur entre en jeu : la possibilité que des données parviennent au gouvernement chinois en vertu de la législation locale. La loi texane sur les pratiques commerciales trompeuses prévoit des amendes pouvant atteindre 250 000 dollars par infraction. Les poursuites judiciaires exigent l'arrêt immédiat de la collecte, du partage et de la vente de données. Aucune des cinq entreprises n'a publié de commentaire officiel .

Consumer Reports a publié un guide expliquant comment désactiver les fonctions de surveillance des téléviseurs connectés. Cependant, des utilisateurs se plaignent de la complexité des options disponibles, notamment lors de la configuration initiale. Par ailleurs, un autre problème est apparu concernant les téléviseurs LG : l’installation de Copilot sans consentement . Cette pratique est également mentionnée dans les actes d’accusation. Ces plaintes révèlent un écosystème télévisuel qui collecte bien plus d'informations que beaucoup d'utilisateurs ne l'imaginent . Reste à savoir si cela se vérifie à l'échelle mondiale , mais par précaution, nous allons consulter le guide de Consumer Reports ...
