Instagram s'emballe : une avalanche de notifications provenant de profils inconnus déclenche des signalements

Ces dernières heures, plusieurs utilisateurs ont constaté un comportement inhabituel sur l' application Instagram : ils recevaient des notifications les informant de nouvelles stories provenant de profils qu'ils ne suivent pas. Ce problème est apparu soudainement et a touché un nombre important de personnes. Ce phénomène touche principalement les comptes ayant un grand nombre d'abonnés , qui reçoivent des notifications fréquentes et ne disposent pas de paramètres de contrôle précis. L'absence d'une option dédiée rend le problème difficile à gérer. L'analyse la plus détaillée provient d'une discussion très active sur Reddit , où un utilisateur décrit les notifications comme aléatoires et difficiles, voire impossibles, à désactiver. Les réponses montrent que le problème affecte plusieurs profils, sans lien apparent entre eux. De nombreux commentaires soulignent l'absence d'une option dans les paramètres permettant de limiter sélectivement ces types d'alertes. Certains ont choisi de bloquer toutes les notifications Instagram directement depuis leur système d'exploitation, ne trouvant pas d'alternatives plus ciblées. Dans de nombreux cas, les notifications proviennent de comptes que l'utilisateur ne suit pas, ce qui complique encore la situation. Certains ont tenté de mettre à jour l'application, sans succès, tandis que l'hypothèse la plus souvent évoquée reste un bug côté serveur , étant donné l'absence de notification officielle. Si vous essayez de bloquer les notifications de ces profils, vous recevrez un message d'erreur vous indiquant que vous ne pouvez pas bloquer les notifications des personnes que vous ne suivez pas.
