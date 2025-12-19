Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
GTA : Vice City dans le navigateur. Les fans réalisent l'impossible.
Publié le: 19/12/2025 @ 13:17:32: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosAlors que le monde du jeu vidéo attend avec impatience Grand Theft Auto VI, certains fans ont décidé de se replonger dans le passé et de faire revivre l'une des villes les plus emblématiques de la série. Grand Theft Auto : Vice City bénéficie ainsi d'un portage non officiel jouable sur navigateur, utilisant HTML5 et un environnement DOS, et est compatible avec les ordinateurs, les smartphones et les tablettes. Le projet est apparu sur le site web DOS Zone et a immédiatement suscité l'intérêt des joueurs et des passionnés de technologie. Jouer à Vice City sans installation, sans émulateur ni matériel dédié, c'est comme un rêve nostalgique devenu réalité. La version HTML5 permet de jouer avec une souris et un clavier, une manette ou un écran tactile, selon votre appareil. Les développeurs ont veillé à la prise en charge des résolutions modernes, à la mise à l'échelle flexible des images et à la compatibilité avec la plupart des navigateurs web actuels. Le jeu s'exécute directement dans une fenêtre de navigateur Chrome, Firefox ou mobile, chose qui semblait totalement impossible il y a encore quelques années. La version disponible publiquement est une démo. Pour jouer en mode complet, il faut prouver que l'on possède une copie authentique du jeu et soumettre les fichiers requis, qui doivent être vérifiés par une somme de contrôle. Sans cela, l'histoire reste inaccessible et le jeu s'arrête au premier point de contrôle, à l'hôtel Ocean View.

Ce portage repose sur une version open source du moteur de Vice City, le même moteur qui a permis de développer d'autres projets non officiels, notamment le portage sur Nintendo Switch. Cela a permis de transposer le vaste monde 3D du jeu dans un navigateur tout en conservant la fluidité et les fonctionnalités des versions modernes. Les créateurs du projet soulignent que leur objectif était de démontrer le potentiel des technologies web modernes et la capacité d'exécuter des moteurs de jeu complexes dans un environnement HTML5. Parmi les fonctionnalités avancées, on trouve la sauvegarde des parties dans le cloud, accessible via une touche js-dos dédiée. Comme tout projet non officiel basé sur une marque connue, celui-ci flirte avec les limites du droit d'auteur. Les développeurs assurent n'utiliser que du code source public et exigent que les joueurs possèdent une copie légale du jeu. Le site web du projet propose même une section dédiée au respect de la propriété intellectuelle. Cela ne change rien au fait que la position finale de Rockstar Games reste inconnue. L'histoire montre que l'éditeur peut réagir de manière ferme aux initiatives des fans, même celles faites de bonne foi.
Les États-Unis ont décidé de suspendr... »« Intel mise tout sur Nova Lake, qui est e...
Plus d'actualités dans cette catégorie
18-12Test Outlaws + Handful of Missions: Remaster (PS5) - Un classique PC remis au goût du jour
17-12Test Milano's Odd Job Collection (Nintendo Switch) - Un jeu PS1 inédit en Europe porté sur les supports modernes
16-12Test Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International (PS5) : Un classique enfin traduit en français
15-12Mega Man Dual Override : Un nouvel épisode 2D prévu pour 2027
15-12Star Wars : Fate of the Old Republic annoncé, une suite spirituelle à KOTOR
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Droit Droit
Les États-Unis ont décidé de suspendre un accord technologique avec le Royaume-Uni
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
GTA : Vice City dans le navigateur. Les fans réalisent l'impossible.
Intel Intel
Intel mise tout sur Nova Lake, qui est en passe de détrôner AMD en termes de performances sur les ordinateurs de bureau.
Economie Economie
Des employés de Samsung ont accepté des pots-de-vin de clients désespérés d'obtenir de la DDR5
Windows Windows
Windows 11 surcharge-t-il votre ordinateur ? Nous avons peut-être trouvé le coupable.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?