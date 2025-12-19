GTA : Vice City dans le navigateur. Les fans réalisent l'impossible.

Publié le: 19/12/2025 @ 13:17:32: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Alors que le monde du jeu vidéo attend avec impatience Grand Theft Auto VI, certains fans ont décidé de se replonger dans le passé et de faire revivre l'une des villes les plus emblématiques de la série. Grand Theft Auto : Vice City bénéficie ainsi d'un portage non officiel jouable sur navigateur, utilisant HTML5 et un environnement DOS, et est compatible avec les ordinateurs, les smartphones et les tablettes. Le projet est apparu sur le site web DOS Zone et a immédiatement suscité l'intérêt des joueurs et des passionnés de technologie. Jouer à Vice City sans installation, sans émulateur ni matériel dédié, c'est comme un rêve nostalgique devenu réalité. La version HTML5 permet de jouer avec une souris et un clavier, une manette ou un écran tactile, selon votre appareil. Les développeurs ont veillé à la prise en charge des résolutions modernes, à la mise à l'échelle flexible des images et à la compatibilité avec la plupart des navigateurs web actuels. Le jeu s'exécute directement dans une fenêtre de navigateur Chrome, Firefox ou mobile, chose qui semblait totalement impossible il y a encore quelques années. La version disponible publiquement est une démo. Pour jouer en mode complet, il faut prouver que l'on possède une copie authentique du jeu et soumettre les fichiers requis, qui doivent être vérifiés par une somme de contrôle. Sans cela, l'histoire reste inaccessible et le jeu s'arrête au premier point de contrôle, à l'hôtel Ocean View.
Ce portage repose sur une version open source du moteur de Vice City, le même moteur qui a permis de développer d'autres projets non officiels, notamment le portage sur Nintendo Switch. Cela a permis de transposer le vaste monde 3D du jeu dans un navigateur tout en conservant la fluidité et les fonctionnalités des versions modernes. Les créateurs du projet soulignent que leur objectif était de démontrer le potentiel des technologies web modernes et la capacité d'exécuter des moteurs de jeu complexes dans un environnement HTML5. Parmi les fonctionnalités avancées, on trouve la sauvegarde des parties dans le cloud, accessible via une touche js-dos dédiée. Comme tout projet non officiel basé sur une marque connue, celui-ci flirte avec les limites du droit d'auteur. Les développeurs assurent n'utiliser que du code source public et exigent que les joueurs possèdent une copie légale du jeu. Le site web du projet propose même une section dédiée au respect de la propriété intellectuelle. Cela ne change rien au fait que la position finale de Rockstar Games reste inconnue. L'histoire montre que l'éditeur peut réagir de manière ferme aux initiatives des fans, même celles faites de bonne foi.
