Intel mise tout sur Nova Lake, qui est en passe de détrôner AMD en termes de performances sur les ordinateurs de bureau.

Intel prépare une offensive sur le segment des processeurs de bureau, ce qui lui permettra de reprendre la position perdue au profit d'AMD. La nouvelle génération de Nova Lake, baptisée Core Ultra 400S, vise à corriger les échecs d'Arrow Lake dans le domaine du jeu vidéo et les problèmes de stabilité des 13e et 14e générations. Ces faux pas ont permis à AMD de dominer le marché grand public, et les « Blues » comptent bien faire un retour fracassant : une nouvelle architecture, davantage de cœurs et des fonctionnalités inédites sur les processeurs de bureau Intel. Des fuites récentes indiquent qu'Intel prépare quatre modèles Nova Lake débloqués destinés aux passionnés. Tous appartiennent à la série K et seuls ces modèles bénéficieront de la très attendue configuration bLLC (Big Last Level Cache). Cette solution vise à concurrencer le cache virtuel 3D d'AMD et à augmenter significativement la taille du cache de dernier niveau, ce qui pourrait se traduire par des gains de performances importants, notamment dans les jeux. Les puces les plus puissantes appartiendront à la famille Core Ultra 9 et exploiteront une architecture bicœur. Ces versions devraient offrir jusqu'à 52 cœurs, répartis comme suit : 16 cœurs hautes performances (P), 32 cœurs basse consommation (E) et quatre cœurs basse consommation supplémentaires (LPE). La version légèrement moins puissante sera limitée à 42 cœurs. Les deux modèles pourront être équipés de jusqu'à 288 Mo de mémoire bLLC, une capacité impressionnante, il faut le reconnaître. Les processeurs Core Ultra 7 d'entrée de gamme bénéficieront d'une seule unité de calcul. Il s'agit de configurations à 28 cœurs (8+16+4) et à 24 cœurs (8+12+4), avec jusqu'à 144 Mo de cache.
Nova Lake-S devrait être lancé avec le nouveau socket LGA 1954. Selon certaines rumeurs, Intel pourrait utiliser le procédé 8 nm de Samsung pour produire les nouveaux chipsets de la série 900. Plus important encore, de plus en plus d'indices laissent penser que l'entreprise souhaite prolonger la durée de vie de son socket. Le socket LGA 1851 actuel ne prend en charge qu'Arrow Lake et sa version améliorée, tandis que la nouvelle plateforme devrait être compatible avec plusieurs générations de processeurs. Intel tire clairement les leçons du succès d'AMD qui, grâce à la longévité de ses sockets, a conquis les passionnés et une part de marché plus importante. Les processeurs de bureau Intel Nova Lake devraient arriver sur le marché au second semestre 2026. Le constructeur affirme ouvertement que l'objectif de cette génération est de reconquérir sa position de leader en matière de performances. Le nombre impressionnant de cœurs et la mémoire cache massive suffiront-ils à convaincre les joueurs et les passionnés ? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre : le marché des processeurs de bureau en 2026 s'annonce exceptionnellement intéressant.
