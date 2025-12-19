Des employés de Samsung ont accepté des pots-de-vin de clients désespérés d'obtenir de la DDR5

Le marché mondial des semi-conducteurs illustre une fois de plus la rapidité avec laquelle la technologie peut devenir un terrain fertile pour les abus. Selon des médias coréens, certains employés de Samsung auraient accepté des pots-de-vin de distributeurs inquiets de la grave pénurie de DRAM. Cette affaire survient alors que la demande en mémoire atteint des niveaux historiques et que les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle absorbent la part du lion de la production mondiale. La demande croissante liée aux infrastructures d'IA a bouleversé le marché de la mémoire. Samsung et les autres grands fabricants de DRAM orientent leurs approvisionnements principalement vers les grandes entreprises, notamment les exploitants de centres de données. De ce fait, la mémoire DDR5 devient une denrée rare et ses prix atteignent des niveaux sans précédent. Les analystes estiment de plus en plus qu'une véritable baisse des prix ne devrait pas intervenir avant la fin de la décennie. Dans ce contexte, chaque lot de mémoire a une valeur considérable. Les distributeurs qui parviennent à en acquérir de gros volumes peuvent espérer des marges supérieures à la moyenne. C'est là que naissent les soupçons de corruption.
D'après les informations recueillies par des journalistes coréens, les pratiques les plus controversées se seraient déroulées à Taïwan. Des fournisseurs auraient offert des avantages financiers à des employés de Samsung en échange d'un accès privilégié à la mémoire DRAM. L'entreprise aurait réagi en lançant une enquête interne, qui a conduit à la réorganisation de ses services marketing et commerciaux. Selon certaines sources, des employés de tous niveaux, ainsi que des cadres supérieurs, seraient concernés. De plus, l'enquête pourrait ne pas se limiter à Taïwan. Singapour et la Chine seraient également impliquées, ce qui laisse supposer une ampleur bien plus importante du problème. Samsung n'a pas encore réagi officiellement à ces informations, se contentant d'une réponse mesurée. Cette absence de position claire alimente les spéculations, surtout dans un secteur déjà confronté à une perte de confiance des consommateurs. Les informations concernant d'éventuels abus trouvent un écho particulièrement favorable. Les consommateurs et les petits fabricants de matériel informatique ressentent particulièrement durement les effets des pénuries. La hausse des prix de la mémoire DRAM s'accompagne d'une augmentation des coûts de stockage, et la moindre rumeur de réduction de la production alimente l'inquiétude. Samsung a déjà dû démentir les rumeurs concernant son retrait présumé du marché des SSD, craignant une escalade de la panique.
La situation sur le marché de la mémoire exacerbe la frustration des consommateurs, témoins de la disparition de marques reconnues et des politiques tarifaires de plus en plus agressives des géants des semi-conducteurs. Pour nombre d'entre eux, il s'agit d'un système fermé, favorisant les plus grands acteurs au détriment du reste de l'écosystème technologique. Dans le même temps, de nombreuses voix s'élèvent pour signaler une possible aggravation des problèmes. Les représentants de l'industrie du matériel informatique prévoient de nouvelles hausses de prix pour la mémoire DDR5 dans les mois à venir, ce qui aura des répercussions sur les marchés des cartes graphiques et de la VRAM, où des problèmes de plus en plus graves et des tentatives désespérées d'obtenir le produit devraient apparaître.
