Windows 11 surcharge-t-il votre ordinateur ? Nous avons peut-être trouvé le coupable.

Windows 11 n'est pas sans défauts ; on peut même dire qu'il en compte beaucoup, surtout comparé à son prédécesseur. Microsoft tente d'améliorer son système, mais avec un succès mitigé. Il s'avère qu'une des fonctionnalités récemment modifiées consomme plus de ressources que nécessaire. Microsoft a modifié un service système dans Windows 11 versions 24H2 et 25H2, ainsi que dans Windows Server 2025. Ce service démarre désormais automatiquement au lancement du système et s'exécute en permanence en arrière-plan, au lieu d'être activé uniquement en cas de besoin. Certains utilisateurs ont constaté une augmentation de la consommation des ressources système. Ce changement a relancé le débat sur un autre service qui a longtemps suscité des avis partagés : l’optimisation de la distribution, un mécanisme chargé de rationaliser les téléchargements de mises à jour dans Windows 10 et 11. Depuis des années, les utilisateurs se plaignent que cet outil puisse, dans certaines situations, consommer beaucoup de RAM et surcharger excessivement Internet. Un utilisateur de Reddit a décidé d'enquêter sur le problème. Il a surveillé le processus d'optimisation de la distribution pendant une période prolongée et a observé son utilisation de la mémoire. Les données recueillies ont montré que le service consommait de plus en plus de RAM au fil du temps, même lorsqu'il ne téléchargeait pas activement de mises à jour.
L’optimisation de la distribution est une fonctionnalité basée sur le principe de l’échange de données entre ordinateurs. Au lieu de télécharger l’intégralité des mises à jour exclusivement depuis les serveurs Microsoft, le système peut en télécharger des portions depuis d’autres appareils du même réseau local, voire depuis Internet. Cela permet aux mises à jour d’atteindre les appareils plus rapidement et réduit la charge sur les serveurs et les connexions Internet. Microsoft assure que ce mécanisme sélectionne automatiquement les sources de téléchargement et garantit la sécurité des données. Les utilisateurs peuvent également limiter son fonctionnement, par exemple au réseau local uniquement, ou désactiver complètement cette fonctionnalité dans les paramètres de Windows Update. L'augmentation de la consommation de mémoire par les services système est constatée alors que Microsoft commence à aborder ouvertement la question des exigences matérielles plus élevées. L'entreprise recommande de plus en plus 16 Go de RAM comme configuration minimale raisonnable, notamment pour les ordinateurs destinés aux jeux et aux tâches liées à l'IA. Cette situation démontre que même les services en arrière-plan, conçus pour simplifier la vie des utilisateurs, peuvent devenir problématiques s'ils surchargent le système. Il est temps que le géant de Redmond prenne des mesures.
