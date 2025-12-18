ChatGPT lance son répertoire d'applications avec Apple Music, Spotify, DoorDash et bien d'autres

Publié le: 18/12/2025 @ 16:19:29: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI met de l'ordre dans le chaos de ses applications ChatGPT . Le nouveau répertoire d'applications rassemble tous les outils existants dans un environnement unique et devient un point d'accès structuré aux fonctions intégrées du chatbot. L'arrivée de nouvelles applications comme Apple Music et DoorDash élargit encore l'utilisation quotidienne du service, tout en attirant une attention croissante sur la manière dont OpenAI prévoit d'établir un modèle commercial durable. OpenAI lance un répertoire d'applications permettant de parcourir facilement toutes les applications compatibles avec ChatGPT . Ce lancement coïncide avec l'ouverture du kit de développement logiciel (SDK) aux développeurs, qui peuvent désormais concevoir des expériences interactives directement depuis l'interface du chatbot. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, avait précédemment fait part de son intention de créer une plateforme plus complète, et ce nouveau catalogue constitue une étape concrète dans cette direction. L'objectif affiché est de fournir les outils attendus d'un environnement structuré et modulaire. Attention à ne pas confondre les applications avec les GPT , qui sont des versions personnalisées de ChatGPT conçues pour des usages spécifiques et parfois développées par des tiers. La différence entre les deux n'est d'ailleurs pas toujours évidente, surtout pour l'utilisateur lambda qui n'a peut-être jamais créé son propre GPT.
Parallèlement, la dénomination des intégrations existantes évolue également. Les anciens connecteurs sont désormais classés comme des applications dotées de fonctionnalités spécifiques : les solutions de recherche de fichiers deviennent des applications de recherche de fichiers , celles orientées vers une analyse approfondie sont définies comme des applications de recherche approfondie , tandis que les fonctions de synchronisation sont appelées applications de synchronisation . Oui, il subsiste une certaine confusion . Pour simplifier les choses, vous trouverez les applications ici et les GPT ici ; au moins, avec quelques liens, il n’y a plus d’ambiguïté. Les applications peuvent accéder aux informations enregistrées dans la fonction Mémoire , lorsqu'elle est activée. OpenAI précise également que les comptes Free , Plus , Go et Pro peuvent contribuer à l'entraînement du modèle si l'option permettant d'améliorer le modèle pour tous les comptes est activée.
Outre la mise à jour du catalogue, de nouvelles intégrations sont disponibles. L' application Spotify , annoncée en octobre, est désormais accessible au Royaume-Uni , en Suisse et dans toute l' Union européenne . L' application Apple Music fait également son apparition (y compris en Italie), vous permettant de rechercher des titres, de créer des playlists et de gérer les bibliothèques musicales de vos abonnés directement depuis la fenêtre ChatGPT. L' application DoorDash , quant à elle, propose des outils permettant de transformer une simple inspiration culinaire en un panier d'achat prêt à l'emploi, pratique pour planifier ses repas et ingrédients réguliers. La plateforme indique évaluer d'autres formes de monétisation, notamment la vente de biens numériques , mais n'a pas encore communiqué de détails sur ses futures stratégies commerciales. Il est clair, cependant, que pour OpenAI, tout cela représente non seulement un moyen d'offrir aux utilisateurs quelque chose de plus, mais aussi de tisser la toile d'un écosystème de plus en plus vaste et connecté, incluant des applications tierces, ce qui est probablement ce qui intéresse le plus l'entreprise .
