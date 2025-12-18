Un MacBook avec un processeur d'iPhone vieux de 5 ans ? Il était censé être bon marché ...

Le MacBook d'entrée de gamme sera équipé d'un processeur utilisé par Apple dans ses iPhones. Une fuite indique que la firme de Cupertino a testé un ordinateur portable doté d'une puce vieille de plus de quatre ans. Mais quel processeur équipera finalement cet ordinateur ? Ceux qui s'intéressent aux activités d'Apple savent probablement déjà qu'Apple prépare un MacBook à bas prix équipé d'un processeur d'iPhone pour l'année prochaine. Toutefois, si vous l'avez manqué, voici un bref récapitulatif. 2026 devrait voir l'arrivée d'un nouvel élargissement de la gamme d'ordinateurs portables d'Apple. Un modèle à bas prix devrait être lancé et, selon de nombreuses sources, il ne sera pas basé sur un processeur de la série M comme ses prédécesseurs, mais sur la même puce que celle qui équipe les iPhones. Un processeur de smartphone dans un ordinateur portable : est-ce une idée qui semble tout droit sortie d’Apple ? En réalité, pour de nombreux utilisateurs, un processeur d’iPhone récent pourrait parfaitement convenir. Et il consommera probablement moins d’énergie. La question essentielle demeure : quelle puce Apple a-t-elle choisie ?
MacRumors a révélé des informations intéressantes sur le développement d'un MacBook d'entrée de gamme . Ce dernier serait basé sur des fichiers du kit de débogage du noyau utilisés par les développeurs Apple. Ce kit a été publié par erreur sur le site web de l'entreprise, provoquant ainsi des fuites. En parcourant le fichier, on pouvait tomber sur une mention explicite d'un MacBook équipé d'un processeur A15 Bionic. Cette information figurait sous l'étiquette de projet « mac14p ». La plateforme elle-même était désignée par « H14P ». Il est important de noter que la puce A15 Bionic n'est plus la plus récente. Sortie en 2021, elle équipait alors l'iPhone 13. Dès lors, la question se pose : Apple oserait-elle proposer à ses clients un produit entièrement nouveau doté d'un processeur vieux de cinq ans ? Dans tout cela, n'oublions pas une chose : les ordinateurs ne se conçoivent et ne se développent pas du jour au lendemain. L'article découvert concernant l'existence d'un ordinateur portable équipé d'un processeur A15 Bionic est peut-être tout à fait exact, mais il s'agit probablement d'une simple plateforme de développement sur laquelle Apple a commencé à travailler sur ce nouvel appareil.
On parle actuellement d'un MacBook d'entrée de gamme équipé d'un processeur A18 Pro, le même que celui de l'iPhone 16 Pro. Ces mêmes informations font référence à un MacBook doté de cette puce, identifié par le nom « J700 ». De plus, la description indique l'utilisation d'un sous-système sans fil MediaTek. En définitive, on peut s'attendre à voir la puce A18 Pro. C'est une puce relativement récente. Le MacBook d'entrée de gamme devrait être doté d'un écran de 12,9 pouces avec une dalle LCD plus abordable. Son prix serait nettement inférieur à 1 000 $ et sa sortie prévue pour le premier semestre 2026. Nous sommes impatients de voir si ce prochain appareil économique d'Apple aura un réel impact sur le marché des ordinateurs portables.
