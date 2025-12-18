Apple souhaite produire des puces pour iPhone en Inde

L'assemblage et le conditionnement des processeurs d'iPhone pourraient être réalisés en Inde prochainement, selon des sources fiables proches de la chaîne d'approvisionnement. Apple aurait entamé des discussions préliminaires avec des fabricants de processeurs locaux afin d'évaluer cette possibilité. Les entreprises indiennes devraient augmenter leurs capacités de production dans un avenir proche pour répondre à la forte demande de ce nouveau client. D'après ces mêmes sources, Apple aurait déjà discuté avec CG Semi, qui construit actuellement un centre de sous-traitance et de test de semi-conducteurs dans l'État indien du Gujarat. Apple n'a jamais assemblé ni conditionné de processeurs en Inde jusqu'à présent, et les installations de CG Semi pourraient initialement être utilisées pour la production de processeurs destinés aux écrans. Si les discussions progressent, CG Semi devra satisfaire aux exigences strictes d'Apple en matière de qualité et de fiabilité ; sans cela, le partenariat sera impossible. Apple serait également en pourparlers avec d'autres entreprises. Par exemple, Apple s'approvisionne actuellement en pilotes d'affichage auprès de fournisseurs tels que Samsung, Himax, LX Semicon et Novatek, dont les sites de production sont situés en Corée du Sud, à Taïwan et en Chine. Cependant, l'entreprise souhaite diversifier sa production afin d'éviter toute dépendance vis-à-vis d'un fournisseur unique.
