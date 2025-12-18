Test Outlaws + Handful of Missions: Remaster (PS5) - Un classique PC remis au goût du jour

Se connecter  
Publié le: 18/12/2025 @ 15:18:27: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosQuand on parle de LucasArts , on pense immédiatement aux jeux d'aventure graphiques créés par le studio au fil du temps, des titres entrés dans la légende grâce à leur scénario, leur humour et, bien sûr, leurs énigmes. Cependant, ce n'est pas le seul genre exploré par le studio durant son âge d'or : nous découvrons aujourd'hui la réinterprétation par Atari et Nightdive Studios de l'un des FPS les plus appréciés des années 90, Outlaws , dans cette version complète et soignée enrichie de « The Handful of Missions » , les missions supplémentaires gratuites sorties l'année suivante. Mais ce n'est pas tout ! Présentées de manière originale, malheureusement sans le format 16:9, les vidéos nous plongent directement dans l'intrigue d'Outlaws. L'ancien shérif James Anderson vit désormais paisiblement avec sa femme et sa fille dans une ferme en périphérie de la ville, au cœur du Far West. Cependant, sa maison et ses terres attirent l'attention d'un riche propriétaire terrien, Bob Graham , bien décidé à les acheter pour les revendre à prix d'or et financer ainsi la construction d'une voie ferrée. Cependant, « le Docteur », l'un des hommes de main de Graham, après le énième refus de la famille de vendre les terres, perd la tête – pour ainsi dire – et, pendant que James fait des courses en ville, lui et son homme de main assassinent Anna, l'ancienne épouse du shérif , et kidnappent sa fille, Sarah . Commence alors la traque impitoyable d'Anderson pour récupérer sa fille, qui reste son objectif principal, mais à laquelle s'ajoute la vengeance, puis un sens des responsabilités… car après tout, « un homme de loi est toujours un homme de loi » , aussi réservé soit-il.
