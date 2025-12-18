Android 16 QPR3 Beta présente en avant-première les fonctionnalités à venir

Google a publié la première version d' Android 16 QPR3 , plus précisément la bêta 1 , qui ouvre la voie à la mise à jour stable qui arrivera en mars 2026 dédiée aux appareils Pixel . La version bêta ne fournit pas de liste officielle des modifications, mais l'analyse du système révèle des interventions concrètes sur l'interface et sur les outils dédiés aux utilisateurs plus techniques . Le changement le plus immédiat concerne le contrôle de la lampe torche . La case dans les paramètres rapides ne sert plus à basculer, mais introduit un curseur vertical pour régler l'intensité lumineuse . L'interface affiche un faisceau stylisé qui s'élargit lorsqu'on déplace le curseur vers le haut, avec une barre supplémentaire indiquant plus clairement le niveau maximal. Nous avions déjà aperçu cette fonctionnalité il y a quelques mois . À cela s'ajoute la possibilité d' inverser l'ordre des touches de navigation dans la barre à trois boutons. Cette nouvelle fonctionnalité permet d'inverser la position des boutons Retour et Applications récentes, une disposition que certains utilisateurs connaissent déjà grâce à d'autres fabricants (voir Samsung ). Elle se trouve dans Paramètres > Système > Mode de navigation. L' indicateur de localisation dans la barre d'état a également été modifié. L'icône est désormais extensible et permet de voir directement quelles applications accèdent à votre position, grâce à une fenêtre affichant le microphone, la caméra et la géolocalisation.
Les utilisateurs d' ADB sans fil apprécieront une amélioration notable : la version bêta active automatiquement le débogage sans fil dès que l'appareil se connecte à un réseau de confiance . Auparavant, le système désactivait cette fonctionnalité après une période d'inactivité, obligeant à la réactiver manuellement. Le travail se poursuit également sur la prise en charge des écrans externes . Après la possibilité d'enregistrer l'écran d'un moniteur connecté, introduite avec la version initiale d'Android 16, la nouvelle version bêta permet également la transmission (via le bouton « cast ») de contenu vers un écran externe. En bref, nous attendons le lancement effectif du mode bureau d'Android , qui aura probablement lieu l'année prochaine, coïncidant avec la sortie des premiers ordinateurs portables sous Android . Cette liste ne présente pas nécessairement toutes les nouveautés d'Android 16 QPR3 , mais voici ce qui est visible pour le moment.
Les utilisateurs d' ADB sans fil apprécieront une amélioration notable : la version bêta active automatiquement le débogage sans fil dès que l'appareil se connecte à un réseau de confiance . Auparavant, le système désactivait cette fonctionnalité après une période d'inactivité, obligeant à la réactiver manuellement. Le travail se poursuit également sur la prise en charge des écrans externes . Après la possibilité d'enregistrer l'écran d'un moniteur connecté, introduite avec la version initiale d'Android 16, la nouvelle version bêta permet également la transmission (via le bouton « cast ») de contenu vers un écran externe. En bref, nous attendons le lancement effectif du mode bureau d'Android , qui aura probablement lieu l'année prochaine, coïncidant avec la sortie des premiers ordinateurs portables sous Android . Cette liste ne présente pas nécessairement toutes les nouveautés d'Android 16 QPR3 , mais voici ce qui est visible pour le moment.
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-12Les widgets arrivent sur l'écran de verrouillage d'Android, mais peut-être aurait-il mieux valu s'en passer.
28-11Android prépare un hotspot aux performances révolutionnaires : la combinaison 2,4 + 6 GHz arrive.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité