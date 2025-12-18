Se connecter  
Google change de cap en matière d'IA : Gemini 3 Flash abandonne les modèles Pro
Publié le: 18/12/2025 @ 13:50:58: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleL'arrivée de Gemini 3 Flash marque un tournant majeur pour l'expérience utilisateur au sein de l' application Gemini , grâce à des temps de réponse plus rapides et un contenu plus détaillé. Google présente ce modèle comme l'évolution directe de Gemini 3 Pro , avec un accent particulier sur l'efficacité et les coûts d'exploitation. L'intégration immédiate du nouveau modèle à la plateforme témoigne de l'engagement du groupe à offrir une expérience utilisateur plus fluide, sans compromettre la capacité à traiter les requêtes complexes. Cette mise à jour concerne également la recherche Google , où Gemini 3 Flash remplace la version précédente, la version 2.5 Flash. Google décrit le Gemini 3 Flash comme une version plus efficiente du modèle Pro, tout en conservant les mêmes performances de traitement élevées. L'association d'une latence réduite et d'un traitement sophistiqué vise à offrir une utilisation plus fluide et immédiate du système, notamment pour les tâches exigeant de la rapidité. L'entreprise souligne également une amélioration dans la production des réponses, qui deviennent plus détaillées et nuancées que celles générées par Gemini 2.5 Flash . Ses performances surpassent également celles du modèle haut de gamme de la génération précédente, le Gemini 2.5 Pro , tout en conservant un coût d'exploitation inférieur.

Un exemple concret illustre la capacité à élaborer un plan à partir d'une série de vidéos et d'images en quelques secondes. Le modèle traite et gère en parallèle des contenus multimodaux, c'est-à-dire des éléments hétérogènes tels que du texte, des photos et des vidéos. La distribution ne se limite pas à l'application publique. Gemini 3 Flash est également déployé dans les outils de développement tels que Google AI Studio , l'API Gemini , Google Antigravity , Gemini CLI , Android Studio et Vertex AI . Cette initiative vise à harmoniser l'ensemble de l'offre technique de Google avec les fonctionnalités du nouveau modèle, en remplaçant progressivement les versions précédentes. L'adoption généralisée de Gemini 3 Flash démontre à quel point l'efficacité est devenue un enjeu crucial pour les services basés sur des modèles génératifs. Une vitesse accrue met souvent en évidence la qualité du résultat et réduit le délai entre la requête et la réponse, tout en instaurant une relation plus directe avec la technologie, même lorsque les fonctions déclarées restent inchangées.
