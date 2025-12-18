Linux Gnome interdit les extensions créées par l'IA. Le codage Vibe réduit la qualité

Le projet GNOME a officiellement durci ses règles concernant les extensions de shell, interdisant la publication de code généré par l'IA dans la bibliothèque d'extensions GNOME. Cette décision a suscité un vif débat au sein de la communauté Linux, mais sa justification n'est pas idéologique. Les créateurs du projet soulignent qu'elle répond à des problématiques pratiques liées à la qualité, à la cohérence et à la sécurité du code, ainsi qu'à la capacité des auteurs à comprendre pleinement ce qu'ils publient. Depuis l'annonce de cette nouvelle politique, tout paquet soumis au dépôt présentant des signes évidents de génération automatique ou paraissant bâclé et incohérent est rejeté lors de la phase d'examen. GNOME réagit ainsi au problème croissant de la prolifération d'extensions créées selon le modèle de « programmation intuitive », où le générateur de texte prime sur le travail du développeur. Les systèmes d'IA générative sont devenus exceptionnellement performants en programmation, facilitant ainsi l'accès au monde de la programmation. En pratique, cela conduit de plus en plus souvent à des situations où les auteurs d'extensions sont incapables d'expliquer le fonctionnement de leur propre projet. Ceci représente un défi majeur pour l'équipe GNOME, notamment en matière de sécurité et de pérennité du logiciel. Les examinateurs relèvent des schémas récurrents : une profusion de fragments inutiles, un style décousu, une utilisation hasardeuse des API et des commentaires ressemblant à des indications internes de grands modèles de langage. Un tel code complique l’audit et le développement, et accroît le risque de vulnérabilités susceptibles d’affecter l’ensemble des utilisateurs de l’environnement de bureau.
Les nouvelles règles n'éliminent pas totalement l'intelligence artificielle du processus de développement logiciel. GNOME autorise son utilisation comme outil pédagogique ou comme outil d'aide à la saisie semi-automatique. Le développeur demeure pleinement responsable du produit final. Il doit être en mesure de justifier les solutions adoptées et d'en expliquer le fonctionnement lors de la phase de revue. Concrètement, cela implique un changement d'orientation majeur : on privilégie désormais la qualité et la transparence à la rapidité de publication. La conception et l'architecture des extensions doivent rester le fruit d'un travail humain réfléchi, et non la génération automatique de versions successives sans contrôle. GNOME n'est pas le seul à adopter cette approche. Gentoo Linux avait auparavant opté pour une interdiction totale du code généré par l'IA. Les préoccupations juridiques, les problèmes de qualité et les questions d'éthique et de responsabilité des auteurs ont joué un rôle déterminant dans cette décision. Au sein de la communauté open source, on constate une conviction croissante : la capacité à comprendre et à maintenir le code est plus précieuse que la rapidité de son développement. Cette décision fait écho à des incidents retentissants survenus dans d'autres projets, où des correctifs ont été soumis à des dépôts sans que leurs auteurs ne puissent les défendre, ni sur le fond ni sur la forme. GNOME manifeste clairement sa volonté d'éviter de tels litiges et de protéger ses écosystèmes des difficultés techniques.
