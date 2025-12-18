Warner Bros. Discovery rejette l'offre de Paramount, et Netflix se réjouit.

Le marché des médias est extrêmement tendu, mais tout porte à croire que Warner Bros. Discovery (WBD) finira par tomber sous le contrôle de Netflix. Le conseil d'administration de WBD a officiellement rejeté une offre publique d'achat hostile de Paramount Skydance, recommandant sans équivoque aux actionnaires de respecter l'accord précédemment annoncé avec Netflix. Paramount Skydance a proposé d'acquérir Warner Bros. Discovery pour 30 dollars par action en numéraire, ce qui valorisait l'entreprise à 108 milliards de dollars. Netflix avait déjà répondu par une offre à 27,75 dollars par action, mais celle-ci ne portait que sur les actifs principaux : les studios de cinéma et de télévision, HBO et HBO Max. Les autres chaînes seraient regroupées au sein d'une nouvelle société, Discovery Global. Si la proposition de Paramount paraissait plus attrayante sur le papier, le conseil d'administration de WBD la jugeait nettement plus risquée. Dans une lettre aux actionnaires, le conseil d'administration de WBD a souligné que l'offre de Paramount Skydance comportait des « risques et des coûts importants » et ne garantissait pas la conclusion d'un accord contraignant avec Netflix. Le financement et la structure de la transaction étaient des éléments clés à prendre en compte. Selon WBD, Paramount a présenté à plusieurs reprises une image excessivement optimiste de ses fonds propres. Une partie du financement reposait, semble-t-il, sur un fonds fiduciaire lié à la famille Ellison, un fonds instable dont la structure d'actifs pourrait être modifiée à tout moment.
La direction de WBD a également critiqué la situation financière de Paramount. Netflix est une entreprise de qualité, avec une capitalisation boursière dépassant les 400 milliards de dollars. Paramount, en revanche, est au bord de la dégradation, avec une valorisation d'environ 15 milliards de dollars. Une fusion des deux entreprises entraînerait un endettement important et une faible marge de manœuvre financière. De plus, l'un des partenaires financiers de Paramount se serait récemment retiré de l'opération, ce qui fragilise davantage la crédibilité de l'offre. Paramount Skydance, de son côté, soutenait que sa proposition avait de meilleures chances d'être rapidement approuvée par les autorités réglementaires. Cependant, le conseil d'administration de WBD a conclu que les risques réglementaires étaient comparables dans les deux cas, les différences portant principalement sur le niveau de certitude et de sécurité offert aux actionnaires. La décision de Warner Bros. Discovery a rapidement eu des répercussions sur les marchés boursiers. L'action Paramount a chuté d'environ 5 %, tandis que celle de Netflix a progressé de plus de 1 %. C'est un signe clair que les investisseurs perçoivent également une plus grande stabilité dans l'offre du géant du streaming.
Bien que les actionnaires aient formellement le dernier mot, il est peu probable qu'ils aillent à l'encontre de la recommandation du conseil d'administration. Tout porte à croire que Warner Bros. Discovery entend finaliser l'accord avec Netflix et mettre un terme définitif à une OPA hostile de la part de Paramount. Pour le marché des médias, il pourrait s'agir de l'une des transactions les plus importantes de la décennie et d'une nouvelle étape vers une consolidation accrue autour des principaux acteurs du streaming. Du point de vue du consommateur, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, car cela signifie moins de concurrence et un choix plus restreint.
