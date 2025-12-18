La fonctionnalité Smart App Control de Windows 11 pourra être activée et désactivée à tout moment

Windows 11 cause de nombreux problèmes aux utilisateurs. Cependant, Microsoft parvient parfois à éviter les dysfonctionnements ; au contraire, l'entreprise est à l'écoute de la communauté et met en œuvre une solution qui mérite d'être saluée. Microsoft a confirmé que le contrôle intelligent des applications dans Windows 11 peut être activé ou désactivé à tout moment, sans réinstallation du système. Il s'agit d'un changement important par rapport à la version précédente de cette fonctionnalité, qui avait suscité la controverse auprès des utilisateurs dès son lancement. Jusqu'à présent, le contrôle intelligent des applications était très strict. Si un utilisateur désactivait cette fonctionnalité, même une seule fois, le système bloquait toute possibilité de la réactiver. La seule solution consistait à réinstaller Windows 11 ou à réinitialiser complètement le système. En pratique, cela signifiait que les utilisateurs de Windows 11 perdaient immédiatement l'accès à cette protection, ce qui fragilisait la sécurité du système. L'entreprise basée à Redmond a reconnu que cette approche posait problème et, suite aux retours des utilisateurs, a décidé de la modifier. La nouvelle solution permettra aux utilisateurs d'activer et de désactiver librement le contrôle intelligent des applications dans les paramètres de sécurité du système.
Le Contrôle intelligent des applications est un outil intégré à Windows 11 qui bloque les applications dangereuses avant même leur exécution. Cette fonctionnalité vérifie la réputation des programmes, leurs signatures numériques et les politiques d'intégrité du code. Si une application est jugée suspecte, elle ne s'exécutera pas. En théorie, cette fonctionnalité visait à renforcer la sécurité du système et à réduire la menace des logiciels malveillants. En pratique, cependant, le contrôle intelligent des applications bloquait souvent des applications légitimes qui ne présentaient aucun danger. Après une installation propre de Windows 11, le Contrôle intelligent des applications est passé en mode d'évaluation. Il a surveillé l'utilisation de l'ordinateur pendant plusieurs jours sans bloquer d'applications. Ce n'est qu'après cette période que le système a décidé d'activer ou non la fonctionnalité de façon permanente. Lorsque Smart App Control était lancé en mode complet, il ne proposait aucune exception ni liste d'applications de confiance. Si une application était bloquée, son activation se faisait « à vos risques et périls ». La seule solution consistait à désactiver complètement la fonctionnalité, ce qui impliquait de la perdre définitivement, du moins jusqu'à la réinstallation du système. De nombreux témoignages en ligne font état du blocage de programmes populaires et éprouvés qui fonctionnaient auparavant sans problème.
La version préliminaire Insider de Windows 11 permet désormais d'activer ou de désactiver le contrôle intelligent des applications normalement. Si une application de confiance est bloquée, vous pouvez désactiver temporairement la fonctionnalité, exécuter ou installer l'application, puis la réactiver. Il est important de noter que les autres fonctions de sécurité du système, telles que Microsoft Defender et SmartScreen, continuent de fonctionner en arrière-plan. Cette modification concerne uniquement le contrôle intelligent des applications et n'affecte pas les autres niveaux de protection. Microsoft annonce que cette modification sera déployée plus largement en 2026. Actuellement, la fonctionnalité est en cours de test et n'est pas disponible dans les versions stables de Windows 11. Bien que cette modification n'introduise pas de nouvelles fonctionnalités, comme des exceptions pour certaines applications, elle résout le principal problème du contrôle intelligent des applications. Les utilisateurs pourront enfin choisir eux-mêmes quand utiliser cette fonctionnalité.
