L'iMac Pro bénéficiera d'une mise à jour majeure.
Publié le: 17/12/2025 @ 19:20:22: Par Nic007 Dans "Apple"
ApplePrès de huit ans se sont écoulés depuis le lancement par Apple de l'iMac Pro équipé d'un processeur Intel, proposé à partir de 4 999 $. Compte tenu des performances et de l'efficacité énergétique nettement supérieures des puces maison d'Apple par rapport aux processeurs Intel pour ordinateurs de bureau, il n'est pas surprenant que ce PC tout-en-un soit tombé dans l'oubli. Cependant, il semblerait que le géant américain soit enfin sur le point d'exaucer les vœux d'un petit groupe d'utilisateurs qui espéraient une version mise à jour. D'après une récente fuite de logiciels internes, un tel ordinateur pourrait effectivement voir le jour, mais il ne sera pas équipé du processeur haut de gamme M5 Ultra.

Les processeurs M5 Pro, M5 Max et M5 Ultra devraient être lancés au premier semestre 2026, mais ces plans ne mentionnent pas d'iMac Pro équipé du processeur le plus puissant d'Apple. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le Mac Studio mis à jour pourrait être configuré avec le M5 Ultra, ce qui en ferait l'appareil le plus performant de la marque. L'iMac Pro, quant à lui, sera proposé avec le M5, le M5 Pro ou le M5 Max. Ce choix est logique, car cet ordinateur n'est pas positionné comme une solution professionnelle haut de gamme, et les PC tout-en-un ont quasiment disparu ces dernières années. Par conséquent, le constructeur cherchera à les rendre aussi abordables que possible compte tenu des prix actuels de la RAM, et les puces seront adaptées. C'est un point positif que l'entreprise prenne en compte l'existence de ce format.
