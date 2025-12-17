Se connecter  
L'iPad mini 8 sera équipé d'un processeur haut de gamme.
Publié le: 17/12/2025 @ 19:19:51: Par Nic007 Dans "Tablettes"
TablettesL'iPad mini 8 d'Apple, dont la sortie est prévue pour le troisième ou le quatrième trimestre 2026, promet d'être une tablette exceptionnelle, surtout si ses dernières caractéristiques techniques sont confirmées. Le site The Information a publié un rapport détaillé sur les spécifications et fonctionnalités attendues des produits Apple les plus attendus en 2026, notamment l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 17e et l'iPhone Air 2. Une analyse approfondie d'iOS 26 a également apporté des éclaircissements sur l'iPad mini 8. Alors qu'on supposait jusqu'ici que la tablette serait équipée du processeur A19 Pro, les données d'iOS 26 indiquent la présence du nouveau processeur A20 Pro.

Concernant les autres caractéristiques, l'iPad mini 8 devrait être doté d'un écran OLED de 8,5 pouces, légèrement plus grand que l'écran de 8,3 pouces de l'iPad mini 7. Il est également possible qu'Apple conserve la même surface d'affichage, mais utilise une dalle OLED flexible, similaire à celle de l'iPhone X, incurvée pour réduire les bordures et agrandir la zone d'affichage. Afin de maintenir un prix abordable, Apple pourrait abandonner la dalle OLED LTPO tandem, plus onéreuse, au profit d'un écran OLED LTPO monocouche. Selon plusieurs sources, l'iPad mini 8 pourrait être proposé à partir de 499 $, ce qui en ferait une option particulièrement attractive dans cette gamme de prix par rapport à ses concurrents. En effet, rares sont les grands constructeurs à proposer des tablettes haut de gamme avec un écran de 8 pouces, et celles qui en proposent sont moins performantes que la puce A20 Pro.
